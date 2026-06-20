Mauricio Camacho lanzó una de las críticas más duras que el orreguismo ha expresado en los últimos meses contra la conducción política de Chimbas. El dirigente aseguró que el ciclo encabezado por Fabián Gramajo y continuado por la actual intendenta Daniela Rodríguez "ya está terminado" y sostuvo que el departamento necesita una alternativa superadora.

"Creemos que este matrimonio que viene gobernando Chimbas durante tantos años ya llegó a su final", afirmó en el Café de la Política, programa que se emite HUARPE TV. Más adelante reforzó el concepto: "El matrimonio ya cumplió su ciclo. Es hora de que el orreguismo gobierne Chimbas".

Para Camacho, el principal problema de la gestión municipal no pasa por las diferencias políticas que trascendieron entre Rodríguez y Gramajo, sino por la utilización de los recursos públicos.

Según explicó, la reducción de ingresos que atraviesan las provincias y municipios dejó en evidencia falencias en la administración local. "Cuando había recursos extras era muy fácil gobernar. Hoy la situación es distinta y empiezan a decir que no les alcanza la plata", señaló.

Uno de los puntos más cuestionados fue la privatización de servicios municipales. El dirigente volvió a insistir con una propuesta que ya había planteado durante sus campañas como candidato a intendente: municipalizar la recolección de residuos.

"Hoy tenemos privatizada la recolección de residuos y parte de la limpieza. Así no hay recursos que alcancen. Si queremos un municipio eficiente tenemos que controlar los gastos", sostuvo.

Camacho comparó la situación con otros municipios del Gran San Juan, donde esos servicios continúan bajo administración estatal. "Si alcanza para pagar una empresa privada, ¿cómo no va a alcanzar para hacerlo con el municipio?", se preguntó.

También cuestionó el estado de las instituciones intermedias del departamento. Mencionó uniones vecinales con escasa actividad y clubes deportivos con poca asistencia estatal.

Respecto de la disputa pública entre Gramajo y Rodríguez, el dirigente evitó profundizar. Incluso puso en duda que el enfrentamiento tenga efectos concretos sobre la gestión.

"No sabemos si esa pelea es real o no. A nosotros no nos interesa. Lo que nos importa es cómo gobernar Chimbas y llevar el proyecto de Marcelo Orrego al departamento", expresó.

Aunque reconoció que Gramajo tuvo etapas de gestión mejor valoradas, atribuyó ese desempeño a un contexto económico más favorable. "Tuvo muchísimos más recursos. Con recursos cualquiera es Gardel", sentenció.

Con esas definiciones, el dirigente dejó en claro que el orreguismo buscará instalar la idea de un cambio político en Chimbas, apuntando directamente contra el modelo de gestión que domina el departamento desde hace más de una década.

Textuales

Mauricio Camacho / Dirigente de Chimbas