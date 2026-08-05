Los US$250 millones que Vicuña aportará anticipadamente a San Juan equivalen a unos $375.000 millones, tomando como referencia un dólar de $1.500. Para dimensionar la magnitud de esa cifra, el monto puede compararse con el presupuesto de viviendas y distintas obras públicas licitadas recientemente en la provincia.

Las equivalencias son únicamente ilustrativas. No significan que el Gobierno vaya a destinar el dinero a construir casas, estadios, polos gastronómicos o remodelaciones hoteleras.

El destino de los fondos ya está establecido en el acuerdo: deberán utilizarse exclusivamente para financiar obras de infraestructura vial, hídrica y de saneamiento. Además, el convenio tendrá que ser ratificado por la Cámara de Diputados.

Según lo firmado, el aporte será fijo, no reembolsable y no compensable. Es decir, la provincia no deberá devolverlo ni descontarlo de las regalías u otras obligaciones futuras de la compañía.

El equivalente a casi 3.000 viviendas

De acuerdo con valores del Circot, una vivienda social de 77 metros cuadrados tiene un costo estimado de $125.756.601.

Al dividir los $375.000 millones por ese valor, el desembolso equivale al costo aproximado de 2.981 casas. La comparación permite graficar la dimensión del aporte, pero las viviendas no forman parte del destino previsto en el acuerdo.

Unos 71 estadios de hockey

El nuevo estadio de hockey sobre césped proyectado para la Ciudad Deportiva de Pocito tiene un presupuesto de $5.265 millones.

Los fondos comprometidos por Vicuña representan el equivalente económico a unos 71 estadios de esas características. Nuevamente, se trata de una referencia comparativa y no de una propuesta para utilizar los recursos.

Más de 100 polos gastronómicos

El polo gastronómico proyectado sobre avenida Libertador tiene un presupuesto estimado de $3.223 millones. Frente a ese valor, los $375.000 millones equivalen al costo de aproximadamente 116 obras similares.

La comparación sirve para mostrar la escala del desembolso frente a proyectos urbanos recientes, aunque ese tipo de infraestructura no está incluido entre los destinos expresamente fijados por el convenio.

Unas 111 remodelaciones del Hotel Provincial

La remodelación del Hotel Provincial fue licitada por $3.360 millones. El aporte anticipado representa aproximadamente 111 presupuestos de esa magnitud.

También equivale a cerca de 119 veces el presupuesto anual de $3.136 millones destinado a comprar camas, colchones, heladeras y otros elementos para asistir a familias vulnerables. Esa referencia también es exclusivamente ilustrativa, ya que los recursos no podrán utilizarse para asistencia social directa.

Más allá de estas equivalencias, el acuerdo dispone que los US$250 millones se destinen a obras viales, hídricas y de saneamiento. Los proyectos concretos que se ejecuten deberán ajustarse a ese objeto y serán administrados, auditados y contratados por el Estado provincial.

Por separado, Minera Vicuña financiará con recursos propios la línea eléctrica y el Corredor Norte, que conectará Angualasto con el proyecto. Esas obras operativas no se pagarán con el aporte anticipado destinado a la provincia.