Para la familia de Uriel Ríos, el asesino podría ser un mayor de edad

La investigación por la muerte de Uriel Ríos continúa con una hipótesis que podría modificar el rumbo de la causa. Martín Zuleta, abogado de la familia, sostuvo en Radio Sarmiento que el menor que se habría presentado voluntariamente atribuyéndose el hecho podría estar intentando cubrir a su hermano mayor, quien sería mayor de edad.

“Lo que nosotros tenemos como información de la familia es que él no fue y que se estaría queriendo hacer cargo para cubrir a otra persona”, explicó el letrado. El abogado aclaró que, por el momento, se trata de información aportada por los familiares y que deberá ser determinada por la Justicia.

Sobre la presentación del menor, Zuleta explicó que todavía no podría considerarse una declaración formal dentro del expediente. “Habría concurrido al tribunal supuestamente a entregarse”, señaló, aunque remarcó que “esa declaración obviamente no es válida en la medida que no se preste o se dé ante la jueza de menores”.

Según explicó, será durante la declaración indagatoria cuando el menor tendrá la posibilidad de confirmar esa versión o abstenerse de declarar. “Cuando le tome la declaración indagatoria el menor, ahí es cuando tendrá la oportunidad de aclarar el hecho o de abstenerse de hacerlo”, indicó.

Frente a esa situación, la familia mantiene otra hipótesis. “La familia dice que no fue él, digamos, que él se está queriendo hacer cargo para cubrir a otra persona”, afirmó Zuleta. Y agregó que, de acuerdo con la información que recibió, esa otra persona “sería mayor de edad, que sería hermano del chico que supuestamente iba a asumir las responsabilidades”.

Los videos que recibió la familia

El abogado también hizo referencia a distintos videos que fueron acercados a los familiares y que ya habrían sido incorporados a la causa. “Hay algunos videos que se han aportado”, contó, y explicó que la familia recibió registros de “muchos chicos, muchas mamás, inclusive personas desconocidas, movilizados ante esta situación”.

Según Zuleta, en esas imágenes “estaría así indicado un muchacho mayor”. En particular, describió una escena que la familia considera relevante: “Se lo ve en un video claramente a este muchacho mayor con la camisa ensangrentada en un puño”.

El abogado detalló que muchos de los jóvenes presentes en la fiesta llevaban camisa blanca y que en las imágenes aparecería este joven con sangre en el puño y en la manga. “Muchos chicos están de camisa blanca, incluyendo también los agresores”, explicó. Y añadió: “Este muchacho que se ve, el mayor, con la camisa, con esas características, y muchos lo han advertido y visto”.

La identificación del posible atacante

Zuleta sostuvo que, según la interpretación de la familia, las imágenes podrían ser relevantes para identificar a quien habría atacado a Uriel. “Nosotros entendemos que es una prueba que puede ser clara”, afirmó.

Sin embargo, también planteó una dificultad. “Estos hermanos, el menor y el mayor atacante, se parecen un poco”, señaló. Por eso, remarcó que todavía deberá establecerse quién aparece en las imágenes.

“En el video se ve claramente y la familia sostiene que es el mayor. Así que veremos si la Justicia puede determinar que precisamente es el hermano mayor o será el menor”, manifestó.

El abogado insistió en que no está presentando esa hipótesis como una conclusión judicial. “Yo le estoy dando la versión de la familia, la información que ha logrado recabar. Ahora la Justicia determinará si esta información es correcta”, aclaró.

Además, indicó que el hermano de Uriel podría eventualmente reconocer a quien lo habría atacado. “Hacemos una rueda de reconocimiento de personas”, anticipó, y consideró que el joven podría estar en condiciones de identificar al agresor.