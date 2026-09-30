El anuncio del Corredor Andes-Atlántico, la iniciativa conjunta entre Argentina y Estados Unidos que contempla hasta US$7.000 millones en financiamiento para infraestructura, generó expectativas en el sector exportador sanjuanino. Pero para la Cámara de Comercio Exterior de San Juan la letra chica es lo que importa: sin obras concretas de transporte, el impacto real seguirá siendo una promesa.

"El análisis profundo todavía no, porque ha sido un anuncio que no tiene precisiones", dijo a DIARIO HUARPE el presidente de la entidad, Antonio Giménez. Y trazó la prioridad sanjuanina: "Tenemos la necesidad de mejorar todo lo relativo al transporte, sea vía carretera con rutas que necesitan mejorarse y tener más capacidad, y también en las líneas ferroviarias, que serían determinantes para una mejora en los costos y la logística".

El dirigente explicó la particularidad sanjuanina: la provincia exporta por el Pacífico a través de puertos chilenos y por el Atlántico a través de Buenos Aires, pero ninguno de los dos corredores funciona con la eficiencia necesaria. "En un país tan grande como este, llegar al puerto de Buenos Aires con la cantidad de kilómetros que hay tiene sus costos, sus demoras y algunos problemas de logística en cuanto a la disposición de contenedores", señaló. "Evidentemente necesitamos mejoras".

La oportunidad que ya se vislumbra

Giménez confirmó que la minería ya está dejando su marca en el comercio exterior sanjuanino, aunque de forma incipiente. "En términos de importaciones, sí hay algunas que se van incrementando, fundamentalmente en maquinaria o insumos, pero todavía estamos en una etapa incipiente de lo que realmente puede venir con el desarrollo de los proyectos mineros de cobre", afirmó.

En exportaciones, el efecto es distinto: "Ha habido un incremento por la fuerte alza del valor del oro, un incremento en divisas, no en volúmenes. Se ha exportado un poco menos de volumen, pero han ingresado más divisas con relación al incremento del precio del oro".

Sobre el ritmo que puede tomar el desarrollo minero, el presidente de la Cámara fue cauto: "Es muy difícil dar tiempos; depende de la evolución de cada empresa y de las inversiones que vayan aumentando, no se puede estimar. Sí creemos que estamos en un camino más cerca de esa evolución que lejos".

La minería ya mueve importaciones, pero los datos no alcanzan

Consultado sobre si las operadoras mineras trabajan con la Cámara para sus importaciones, Giménez explicó que el sector aún espera datos consolidados para dimensionar el impacto. "Sobre Vicuña, creo que todos tenemos una expectativa muy favorable y se perciben algunas importaciones, pero una cosa es quien lo está operando y otra cosa es la disposición de los datos, que normalmente ocurren en un trimestre o en un semestre posterior para que uno pueda evaluar", indicó.

"Lo que hoy se va percibiendo todavía no se puede estimar en datos concretos, porque tanto el INDEC como las bases privadas que nosotros manejamos necesitan un trimestre o un semestre para evaluar. Sí creo que la tendencia va incluyendo un incremento", agregó.

La agenda pendiente: Zona Franca y transporte

Para Giménez, el Corredor Andes-Atlántico se conecta con otro proyecto clave para San Juan: la Zona Franca. "Genera expectativas, pero no es de tan fácil resolución. Son temas que llevan su tiempo y, previo a la Zona Franca, hay que tener también definiciones de transporte, tanto ferroviario como rutas accesibles y canales digitales para que esas zonas tengan la disposición requerida para funcionar", sostuvo.

El dirigente también valoró las mejoras en los procesos administrativos de importación y exportación, aunque advirtió que queda trabajo por hacer. "Siempre hay cosas por resolver, pero las mejoras han sido muy importantes. Nosotros siempre hemos planteado la importancia de no regular más y de desregular las capas que se iban superponiendo, donde quien tiene que exportar o importar está sometido a muchas regulaciones que significan tiempo, costos, demoras".

El contexto inmediato

El anuncio del Corredor Andes-Atlántico llega en un momento en que la provincia busca consolidar su perfil exportador. El acuerdo contempla inversiones en ferrocarriles, vías navegables, puertos, oleoductos y energía, con un foco específico en minerales críticos como el cobre y el litio.

Para San Juan, el interés es directo: la provincia concentra algunos de los mayores depósitos de cobre sin desarrollar del país y ya hay proyectos como Los Azules que iniciaron contactos con el EXIM Bank, la agencia de crédito estadounidense, para financiar equipamiento. Pero, como advirtió Giménez, sin las obras de transporte que conecten la producción con los puertos, el financiamiento por sí solo no alcanza.