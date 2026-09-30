El Departamento de Hidráulica comenzó un operativo de tala de árboles de más de 20 años de antigüedad en el cauce del río San Juan, aguas abajo del dique Ignacio de la Roza, para prevenir represamientos y posibles inundaciones ante el incremento del caudal previsto por los próximos deshielos. Los trabajos se concentran en el sector ubicado detrás de El Pinar, donde la vegetación que creció durante las últimas dos décadas de sequía podría obstaculizar el paso del agua y comprometer la infraestructura vinculada con el abastecimiento de agua potable.

Un bosque desarrollado durante dos décadas de sequía

Las tareas puestas en marcha responden a la necesidad de acondicionar el cauce ante el incremento del caudal previsto por los próximos deshielos primaverales.

Los trabajos conllevan la erradicación de ejemplares forestales con más de dos décadas de antigüedad, entre los que se observan eucaliptos, tamarindos, palmeras y algarrobos.

Esta abundante masa vegetal proliferó libremente en el interior del lecho fluvial durante el prolongado periodo de escasez hídrica que atravesó la provincia, cubriendo franjas enteras que hoy deben ser despejadas para restablecer el paso natural de la corriente.

Riesgo de represamiento e impacto en la provisión de agua

DIARIO HUARPE dialogó con el titular de Hidráulica, José María Ginestar, quien brindó precisiones en detalle sobre la intervención. El funcionario fundamentó la necesidad del despeje al señalar que la vegetación acumulada amenaza con bloquear el avance del agua.

"Esa vegetación creció en los 20 años de sequía y ahora hay que despejarlo porque justamente están en el pleno cauce", afirmó Ginestar.

El titular de Hidráulica advirtió además que, de no actuar, la combinación de ramas, sedimentos acumulados y juncos formaría embalses involuntarios que represarían el río e inundarían sectores como El Pinar. "Si se nos represa el agua, se nos puede meter inclusive a la galería filtrante que está en la zona, que es por donde toma el agua Obras Sanitarias", explicó, en referencia al sistema de tres tomas que abastece a la planta potabilizadora de Marquesado para garantizar la calidad del agua potable que se distribuye en el Gran San Juan.

Permisos ambientales y resguardo de la infraestructura

Frente al impacto de la tala de arbolado, Ginestar aclaró que la medida cuenta con las autorizaciones correspondientes. "Primero y antes de actuar lo vimos con Ambiente que nos habilitó a hacerlo con resolución oficial", detalló, especificando que se trata mayoritariamente de especies exóticas como tamarindos y eucaliptos.

En relación con la metodología empleada, el funcionario explicó que los árboles no fueron derribados de raíz para no deteriorar el enrocado protector del lecho. Mantener los tocones firmes en el suelo junto con las rocas fortalece el terreno y previene que la fuerza del torrente erosione el cuenco amortiguador cuando se habilite el paso del agua desde la presa.

Apertura de compuertas y recarga paulatina del acuífero

Paralelamente, Ginestar contó que se llevan a cabo obras de reparación en la estructura metalúrgica de las 24 compuertas del dique Ignacio de la Rosa, de las cuales únicamente una se encontraba operativa, junto con la puesta a punto de las compuertas desarenadoras.

Una vez concluidas las reparaciones, Hidráulica prevé habilitar una erogación controlada de entre 20 y 30 metros cúbicos por segundo. Este flujo regular permitirá no solo verificar el comportamiento del lecho limpio, sino también iniciar un proceso paulatino de recarga del acuífero subterráneo con proyección hacia Caucete, consolidando una política preventiva para el curso del río San Juan.