La crisis política en Paraguay sumó este jueves 5 de noviembre un nuevo capítulo. El presidente Santiago Peña presentó su renuncia en medio de las protestas por el colapso de Ueno Bank, pero su decisión no impidió que la Cámara de Diputados aprobara por unanimidad el inicio de un juicio político en su contra. La acusación recibió 78 votos favorables y ahora el Senado deberá definir la continuidad del procedimiento.

La decisión parlamentaria se produjo durante una sesión extraordinaria convocada para analizar las denuncias contra el mandatario. La oposición impulsó el proceso por presunto mal desempeño de sus funciones y posibles conflictos de intereses relacionados con la entidad bancaria intervenida.

Pese a su dimisión, los legisladores avanzaron con la acusación, que también contó con el respaldo de sectores del oficialismo. El procedimiento abre un debate institucional sobre la continuidad del juicio político y la aceptación de la renuncia presidencial.

Por qué aprobaron el juicio político contra Santiago Peña

El pedido de juicio político contempla cinco causales vinculadas con la crisis financiera de Ueno Bank. Entre los principales cuestionamientos aparece la participación accionaria que Peña mantuvo en Ueno Holding hasta marzo de 2025 y los presuntos conflictos de intereses derivados de sus vínculos con el grupo empresarial.

Los legisladores también cuestionaron la designación de Carlos Carvallo, exdirectivo de Financiera Ueno, al frente del Banco Central de Paraguay, así como las modificaciones impulsadas por el Gobierno a la legislación sobre conflictos de intereses.

Otro de los puntos centrales de la acusación está relacionado con la colocación de fondos públicos del Instituto de Previsión Social (IPS) en Ueno Bank. Los diputados denunciaron que se habrían concentrado recursos previsionales por encima de los límites establecidos por la normativa.

La Cámara Baja aprobó la acusación con 78 votos a favor y designó a los legisladores encargados de sostenerla ante el Senado. Según el artículo 225 de la Constitución paraguaya, la Cámara Alta debe actuar como tribunal en el juicio político y requiere una mayoría de dos tercios para declarar culpable al acusado.

La renuncia de Peña y qué pasará con la Presidencia

En paralelo al debate parlamentario, Peña difundió un mensaje grabado en el que comunicó su decisión de abandonar el cargo. El mandatario explicó que buscaba preservar la estabilidad política y social del país frente a la crisis que atraviesa Paraguay.

El presidente también pidió disculpas a la población y manifestó su preocupación por los ahorristas afectados, al tiempo que expresó su deseo de que se garantice la devolución de los depósitos.

Por otra parte, la Cámara de Diputados rechazó el pedido de juicio político contra el vicepresidente Pedro Alliana. La iniciativa obtuvo 30 votos favorables y 48 en contra, por lo que no alcanzó la mayoría constitucional requerida.

De esta manera, Alliana quedó fuera del proceso de destitución y se posiciona como sucesor constitucional de Peña, aunque la transición dependerá de las decisiones que adopte el Congreso respecto de la renuncia presidencial.

Una crisis bancaria que desató protestas masivas

El conflicto comenzó cuando el Banco Central de Paraguay dispuso la intervención de Ueno Bank por problemas de solvencia y suspendió sus operaciones. La medida dejó a alrededor de tres millones de clientes sin acceso a sus depósitos.

La situación generó una ola de protestas en Asunción, donde miles de personas reclamaron la devolución de sus ahorros y exigieron respuestas del Gobierno. Durante las manifestaciones se registraron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y denuncias de represión.

El escándalo también provocó la renuncia del titular del Banco Central y la detención de ocho directivos de la entidad financiera.

Peña había asumido la Presidencia el 15 de agosto de 2023 y tenía mandato hasta 2028. Su renuncia y la aprobación del juicio político dejaron al país frente a una nueva etapa de definiciones institucionales, mientras continúa la incertidumbre por el futuro del sistema financiero.