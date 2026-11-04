La parálisis cerebral afecta el movimiento, la postura y la coordinación, pero no se manifiesta de la misma manera en todas las personas. Detectarla temprano y ofrecer un tratamiento adaptado a cada paciente puede prevenir complicaciones y mejorar su autonomía. Así lo explicó la neurocirujana infantil Carolina Maldonado durante una entrevista en Salud & Bienestar, donde pidió mirar más allá del diagnóstico y escuchar las necesidades de cada familia.

La especialista aclaró que se trata de un conjunto de trastornos motores asociados a una lesión o alteración del cerebro en desarrollo. “El nombre asusta mucho”, reconoció, pero destacó que el daño cerebral que origina la condición no es progresivo. Eso no significa que sus consecuencias permanezcan iguales: con los años pueden aparecer contracturas, dolor o dificultades articulares que requieren atención.

Causas y señales para detectar a tiempo

Entre los factores de riesgo mencionó el nacimiento prematuro, la falta de oxígeno alrededor del parto, las hemorragias cerebrales y los accidentes cerebrovasculares ocurridos antes o poco después del nacimiento. No todos los bebés con estos antecedentes desarrollan parálisis cerebral, aunque necesitan un seguimiento más atento.

Carolina Maldonado, médica neurocirujana infantil.

Los controles pediátricos permiten observar cómo el niño adquiere habilidades, como sostenerse, sentarse o comenzar a desplazarse. Cuando esos avances no aparecen en los tiempos esperados, corresponde evaluar su desarrollo. Maldonado explicó que el diagnóstico es principalmente clínico y puede complementarse con una resonancia magnética. Incluso si el estudio es normal, no se descarta necesariamente la condición.

Tratamientos centrados en cada persona

La parálisis cerebral puede comprometer una parte del cuerpo o las cuatro extremidades. Algunas personas también presentan dificultades para hablar o aprender, mientras que otras mantienen esas capacidades. Por eso, la médica insistió en que no debe suponerse qué podrá hacer alguien únicamente por conocer su diagnóstico.

En el Hospital Doctor Guillermo Rawson funciona un comité de espasticidad que reúne distintas especialidades para abordar la rigidez muscular y los movimientos anormales. Según cada caso, pueden indicarse rehabilitación, medicamentos, aplicaciones de toxina botulínica o procedimientos quirúrgicos. El objetivo no siempre es caminar más rápido: también puede ser disminuir el dolor o facilitar una actividad cotidiana.

Maldonado recordó a un adolescente que quería poder colocarse desodorante por sí mismo. Tras una intervención, consiguió mejorar el movimiento de su brazo. “Siempre escuchar al paciente”, remarcó, para mostrar que una mejora aparentemente pequeña puede transformar su día a día.

La profesional subrayó que intervenir antes de que aparezcan deformidades ofrece más posibilidades de tratamiento. “La consulta temprana nos abre muchas más oportunidades para poder mejorar la calidad de vida”, sostuvo. Y recordó que quienes viven con parálisis cerebral también estudian, trabajan, construyen vínculos y tienen proyectos propios.

Dato

Salud & Bienestar se transmite por la señal de HUARPE TV en el 19.2 de TDA, Kick y YouTube.