Carlos Alejandro Paratore, exjugador de San Martín de San Juan, evitó una condena en la causa que investiga una serie de robos y tentativas de robo en viviendas de distintos puntos de la provincia. El hombre acordó una suspensión de juicio a prueba por un año luego de que se le atribuyera el delito de encubrimiento en perjuicio de la administración pública.

Carlos Alejandro Paratore. Foto: Diario Huarpe

Como parte del acuerdo, Paratore deberá pagar $100.000 al Hospital de Niños en dos cuotas y realizar 16 horas de trabajo comunitario durante un plazo de dos meses.

La situación del exfutbolista se diferencia de la de quienes son investigados como autores materiales de los robos. A Paratore no se le atribuye haber ingresado a las viviendas ni haber participado directamente de los hechos. La acusación por encubrimiento surgió luego de que durante los procedimientos realizados en el marco de la investigación se encontraran en su domicilio elementos que habían sido denunciados como robados.

La investigación comenzó a partir de una serie de hechos ocurridos en Rivadavia, Pocito y Médano de Oro. Durante los allanamientos, los investigadores recuperaron televisores, computadoras, electrodomésticos, ropa y otros objetos denunciados como sustraídos.

Tres personas bajo investigación

El principal acusado por los robos es Ezequiel Molina Ovejero, a quien se le atribuye el rol de autor de los hechos y permanece detenido con prisión preventiva mientras avanza la investigación.

Castro Espejo. Foto: Diario Huarpe

En tanto, Agustín Samuel Castro Espejo quedó imputado, al igual que Paratore, por encubrimiento en perjuicio de la administración pública. En su domicilio también fueron encontrados objetos vinculados a los robos y, según la acusación, tampoco fue identificado como una de las personas que ingresaron a las viviendas.

A diferencia de Paratore, Castro Espejo continuará bajo investigación durante tres meses y permanecerá en libertad durante ese período.



La investigación intenta determinar cómo fueron cometidos los robos y cuál fue la participación concreta de cada uno de los involucrados. En el caso de Paratore, el proceso penal no llegará a una sentencia condenatoria si cumple las condiciones establecidas en el acuerdo de suspensión de juicio a prueba.