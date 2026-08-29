Leandro Paredes habló por primera vez luego de conocer la dura sanción que le impuso la FIFA por los incidentes ocurridos tras la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

El mediocampista argentino recibió una suspensión de diez partidos, además de una multa económica, y no ocultó su malestar con la decisión del organismo internacional. El futbolista consideró que el castigo fue excesivo y cuestionó la diferencia con otras sanciones aplicadas por los mismos incidentes. “Me parece exagerado”, sostuvo Paredes al referirse públicamente a la pena que deberá cumplir.

La comparación con Gavi

El principal cuestionamiento del jugador estuvo dirigido a la diferencia entre su castigo y el que recibió el español Gavi, también involucrado en los incidentes posteriores al partido decisivo.

Paredes remarcó que el futbolista español fue suspendido por apenas un encuentro y señaló esa diferencia como uno de los aspectos que más le llamó la atención de la resolución disciplinaria.

El argentino sostuvo que, a su entender, la sanción no guarda relación con lo ocurrido y manifestó su esperanza de que la situación pueda ser revisada en la instancia de apelación.

La AFA buscará reducir el castigo

La Asociación del Fútbol Argentino avanzará con una apelación para intentar reducir las sanciones aplicadas a los integrantes de la Selección que participaron de los incidentes.

Además de Paredes, también fueron castigados otros representantes argentinos. Nahuel Molina recibió una suspensión de siete partidos, Thiago Almada fue sancionado con una fecha y Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico, recibió tres encuentros de suspensión.

La FIFA aceptó, además, que las sanciones puedan cumplirse también en amistosos internacionales de categoría A, una decisión que podría aliviar el impacto deportivo para los futbolistas argentinos.

Una sanción que genera polémica

Los incidentes posteriores a la final del Mundial derivaron en una serie de castigos disciplinarios que continúan generando repercusiones.

En el caso de Paredes, la suspensión de diez encuentros fue una de las más severas y ahora quedó en el centro de la discusión por la diferencia con las penas aplicadas a otros protagonistas.

El mediocampista de Boca dejó en claro que espera una revisión favorable y que confía en el trabajo de quienes llevarán adelante la apelación. Mientras tanto, la AFA buscará reducir una sanción que podría condicionar la presencia de uno de los referentes de la Selección en los próximos compromisos internacionales.