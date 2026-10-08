El jefe de Asesores del gobernador Marcelo Orrego, Rodolfo Colombo, lanzó una fuerte advertencia contra los empresarios del transporte público de San Juan por el paro de colectivos impulsado por la UTA. Aseguró que deberán afrontar importantes multas por la interrupción del servicio, además de cumplir con los acuerdos salariales alcanzados con los choferes. También cuestionó que miles de usuarios hayan quedado en medio del conflicto y deslizó sospechas sobre posibles presiones para conseguir mayores subsidios provinciales.

“Se van a comer una multa enorme los empresarios. Entonces, encima que tienen que pagar lo que han acordado, también van a tener que hacerse cargo de la multa”, afirmó Colombo en diálogo con el Café de la Política, en HUARPE TV.

Sus declaraciones se producen en medio del conflicto que comenzó este miércoles 7 de octubre y dejó sin transporte a miles de sanjuaninos. La UTA reclama diferencias salariales acumuladas desde mayo, debido a que los trabajadores cobraron septiembre con una escala correspondiente a abril.

Según explicó Antonio Ruiz, secretario de Finanzas del gremio, un chofer inicial percibió alrededor de $1.400.000, cuando debería haber cobrado $1.707.000 más viáticos. Por su parte, la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) sostuvo que abonó los salarios dentro de los plazos legales, aunque reconoció que utilizó la escala que las empresas podían afrontar.

Ante la interrupción del servicio, la Subsecretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria mediante la Resolución N° 198-ST-2026 y convocó a una audiencia para este jueves 8 de octubre, con el objetivo de destrabar la negociación.

Colombo cuestionó especialmente que la medida se concretara sin respetar los procedimientos legales. “Tenés todo el derecho como gremio de hacer lo que tengas que hacer, pero cumplí con los formalismos. No se cumplió absolutamente en nada”, sostuvo.

El funcionario insistió en que el servicio de transporte es esencial y que tanto las empresas como los trabajadores tienen responsabilidades frente a la población.

“Acá en el medio está el usuario, acá están los chicos que van a la escuela”, expresó, al remarcar que los sanjuaninos no pueden quedar como rehenes de una disputa salarial entre privados.

En esa misma línea, afirmó: “La empresaria tiene obligatoriamente que cumplir con el servicio esencial. Esto es por ley, no es un capricho, estemos nosotros o quienes estén gobernando”.

La advertencia coincide con la postura del secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, quien ya había anticipado sanciones económicas por el incumplimiento de las obligaciones de las empresas concesionarias.

Sospechas de presiones por más subsidios

Más allá de las multas, Colombo puso bajo la lupa las motivaciones del conflicto y planteó la posibilidad de que la interrupción del servicio sea utilizada como una herramienta para presionar al Gobierno provincial por mayores recursos económicos.

“Esperemos que tampoco esto sea una especulación para presionar a ver si hay más plata”, manifestó.

El planteo aparece después de que ATAP reclamara una actualización de la estructura de costos del transporte y mayores recursos para afrontar los compromisos salariales.

En ese contexto, Colombo recordó que la Provincia dejó de recibir subsidios nacionales para el transporte desde diciembre de 2023. Según sus estimaciones, anteriormente ingresaban entre $3.000 y $4.000 millones mensuales destinados a sostener el sistema.

El funcionario remarcó que, pese a esa situación, San Juan continúa destinando recursos propios al transporte público, tanto para subsidiar su funcionamiento como para financiar el boleto estudiantil gratuito.

“Si la presión es esta, no. Es decir, si estamos, dialoguemos porque a todos nos ajusta el zapato”, expresó.

Si bien planteó sus sospechas, Colombo no presentó pruebas de que el paro haya sido organizado para obtener mayores subsidios. No obstante, insistió en que la prioridad del Gobierno debe ser garantizar el funcionamiento del transporte y evitar que los pasajeros sufran las consecuencias.

“Nosotros tenemos la responsabilidad de que rápidamente, conciliación obligatoria en minutos, se recomponga el servicio público y que los empresarios, con el acuerdo que habían firmado, que cumplan con el trabajador”, concluyó.