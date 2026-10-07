El paro sorpresivo de colectivos de este miércoles tuvo un fuerte impacto en el comercio sanjuanino. Desde la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan aseguraron que la actividad comercial se redujo aproximadamente un 70%, en una jornada marcada por las dificultades para trasladarse hacia el centro.

Marcelo Quiroga, presidente de la entidad, sostuvo que las calles céntricas permanecieron con muy poca circulación y que la falta de transporte afectó tanto a trabajadores como a clientes.

“Prácticamente el centro está reducido en un 70%. Las calles están muy vacías y los comercios también”, afirmó Quiroga en diálogo con DIARIO HUARPE.

La medida de fuerza fue impulsada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), en reclamo por demoras en el pago del último aumento salarial acordado para los trabajadores del sector. La interrupción alcanzó desde las primeras horas a las líneas urbanas e interurbanas.

Trabajadores tuvieron que buscar otras formas de llegar

El carácter sorpresivo del paro generó complicaciones entre los empleados que dependen del transporte público. Según explicó Quiroga, algunos trabajadores esperaron colectivos que finalmente no circularon y, al advertir la situación, tuvieron que recurrir a taxis, remises, Uber u otros medios para llegar a sus puestos.

“Todo eso ha hecho que los empleados lleguen tarde”, señaló.

El dirigente comercial destacó que la mayoría de los propietarios entendió que las demoras fueron producto de una situación de fuerza mayor y decidió no perjudicar a los trabajadores con descuentos por presentismo ni apercibimientos.

Quiroga calificó la medida como un “paro extorsionador”

El presidente de la Cámara de Comerciantes Unidos cuestionó la modalidad de la protesta y fue contundente al referirse a la medida de fuerza.

“Todo eso por un paro extorsionador, porque para nosotros es un paro extorsionador, porque si ellos no recibían un aumento, los móviles no salían”, sostuvo.

Quiroga consideró que deberían existir sanciones para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

“Si uno no se pone firme como Gobierno y no le ponen una buena multa, se lo van a hacer mañana, se lo van a hacer pasado”, afirmó.

Para Quiroga, el transporte tiene un impacto directo sobre la actividad comercial porque determina la cantidad de trabajadores y consumidores que pueden llegar al centro. Por eso, sostuvo que cada interrupción del servicio termina repercutiendo sobre los negocios.