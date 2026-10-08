El paro de colectivos en San Juan fue levantado este jueves 8 de octubre, tras una extensa negociación entre la UTA, los empresarios de ATAP y las autoridades provinciales. El acuerdo contempla avanzar con el incremento salarial del 10,5% y una actualización de viáticos que ya habían sido pactados. Sin embargo, la conciliación obligatoria continuará vigente porque todavía quedan cuestiones económicas por resolver. Además, el Gobierno provincial asumió un compromiso por escrito para reconocer una suma vinculada al acuerdo el próximo viernes 16 de octubre.

Ricardo Salvá, representante de la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), confirmó la firma de un acta que permitió destrabar el conflicto y poner fin a la medida de fuerza iniciada el miércoles.

“Se firmó un acta, porque el bien jurídico más importante a proteger en este momento era el restablecimiento del servicio público”, explicó el empresario.

El empresario agregó que el Gobierno provincial asumió un compromiso económico con una fecha establecida: “El gobierno se ha comprometido, por escrito, a reconocer esta suma el viernes próximo. Este no, el viernes 16”.

De esta manera, quedó habilitada la normalización del servicio de la Red Tulum, que durante dos jornadas permaneció paralizado y afectó a miles de sanjuaninos.

¿Habrá aumento salarial para los choferes?

Salvá confirmó que el incremento salarial reclamado por los trabajadores ya estaba acordado antes del conflicto. Se trata de una actualización del 10,5%, acompañada por un incremento en los viáticos.

“Las cifras ya estaban determinadas. Era el 10,5% de incremento más un incremento de viático. Eso ya estaba establecido desde antes, estaba firmado, el reclamo era justo”, afirmó Salvá.

El representante de ATAP reconoció que las empresas no habían podido afrontar esos compromisos debido a las dificultades financieras del sector. “No teníamos la posibilidad material de pagarlo porque hace siete meses que no se recompone la estructura del costo del transporte público”, sostuvo.

Según explicó, las compañías debieron reorganizar obligaciones económicas para priorizar los salarios y facilitar la recuperación del servicio.

Aunque el acta permitió superar el conflicto inmediato, todavía resta precisar el cronograma efectivo de acreditación de los montos correspondientes a los trabajadores.

¿Por qué continúa la conciliación obligatoria?

El levantamiento del paro no significa que todas las diferencias entre las partes hayan quedado resueltas. Salvá aclaró que la conciliación obligatoria seguirá vigente mientras se negocian otros aspectos vinculados con el funcionamiento y financiamiento del transporte. “Ha sido una jornada muy larga y muy cansadora, pero se ha podido levantar la medida y sigue la conciliación obligatoria porque hay que acordar otros puntos”, aseguró.

En esa línea, resumió la situación con una definición: “Se ha solucionado el tema coyuntural, pero hay que solucionar otros puntos más adelante”.

El empresario adelantó que desde este viernes buscarán retomar las conversaciones con las autoridades de Transporte para revisar la estructura de costos del sistema.

La advertencia de ATAP por los próximos meses

Salvá sostuvo que las empresas necesitan una revisión de las compensaciones tarifarias para evitar que vuelvan a acumularse dificultades para cumplir con las obligaciones salariales. “A partir de mañana nos sentaremos, si Dios quiere, con el Ministerio de Transporte para seguir evaluando la situación y tratar de acomodar los cuadros tarifarios”, señaló.

Además, lanzó una advertencia sobre la posibilidad de que el conflicto vuelva a repetirse: “Si eso no pasa, esta situación la vamos a tener todos los meses y eso las empresas no están dispuestas a que vuelva a pasar”.

Durante la jornada, el representante empresario había señalado que al sistema de transporte le faltan $2.000 millones mensuales para cubrir sus costos operativos.

Así, mientras los colectivos quedan en condiciones de volver a circular, el conflicto salarial inmediato encuentra una salida, pero la discusión sobre el financiamiento del sistema seguirá abierta bajo la conciliación obligatoria.