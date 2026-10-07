El paro de colectivos que comenzó este miércoles en San Juan tuvo un efecto inmediato sobre una de las alternativas utilizadas por los pasajeros para movilizarse: las aplicaciones de viajes registraron fuertes aumentos de tarifa durante las primeras horas de la jornada.

En un mismo recorrido y en un horario similar, un viaje que habitualmente cuesta entre $1.500 y $2.300 pasó a tener un valor de entre $6.300 y $7.000. Es decir, dependiendo del punto de comparación, el incremento se ubicó aproximadamente entre el 204% y el 320%.

La diferencia se produjo sin modificaciones en el trayecto ni en el horario de referencia. El principal cambio fue la interrupción del servicio de colectivos, que dejó a una mayor cantidad de pasajeros en búsqueda de alternativas para trasladarse.

De $1.500 a más de $6.000

El salto más marcado se observa al comparar una tarifa habitual de $1.500 con una de $6.300. En ese caso, el viaje pasó a costar un 320% más, ya que el nuevo valor representa 4,2 veces el precio original.

Si se toma como referencia una tarifa habitual de $2.300 y un valor de $7.000, el aumento es del 204,3%. En ambos casos, se trata del mismo tipo de recorrido y no de una modificación vinculada a la distancia. En otro punto, desde Marquesado a Capital, la tarifa alcanzaba los $18.000.

Por qué aumenta tanto

Este tipo de incremento puede explicarse por el funcionamiento de las tarifas dinámicas o variables que utilizan las aplicaciones de viajes. Cuando aumenta de manera repentina la cantidad de personas que solicitan vehículos y, al mismo tiempo, disminuye la disponibilidad de conductores, el sistema puede elevar automáticamente el precio de los viajes.

El paro de colectivos genera justamente ese escenario: una parte de los usuarios que normalmente se trasladaría en transporte público debe recurrir a otras opciones. La demanda sobre las aplicaciones aumenta en un período determinado, mientras que la cantidad de vehículos disponibles no necesariamente crece al mismo ritmo.

La consecuencia es una tarifa más elevada para intentar equilibrar la cantidad de solicitudes con la disponibilidad de conductores. Por eso, el precio puede modificarse incluso cuando el recorrido, la distancia y el horario son prácticamente los mismos.

En este caso, el aumento registrado coincide con las primeras horas del paro de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que dejó sin servicio a las líneas urbanas e interurbanas. La primera retención está prevista hasta las 8 y, si no se concreta el pago del aumento salarial reclamado por los trabajadores, el gremio anticipó que volverá a interrumpir el servicio desde las 11.