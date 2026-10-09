El paro de colectivos que comenzó el miércoles y se extendió hasta la tarde de este jueves dejó a San Juan sin servicio de la Red Tulum. Tras el acuerdo entre UTA, empresarios y Gobierno por una actualización salarial y los colectivos nuevamente en circulación, DIARIO HUARPE consultó a usuarios qué opinan del reclamo y cómo atravesaron las horas sin transporte público.

Las respuestas mostraron posiciones divididas, aunque con un punto en común: incluso quienes consideraron legítimo el reclamo cuestionaron el impacto que una medida repentina genera sobre quienes dependen del colectivo para trabajar o estudiar.

“Me parece bien el reclamo de ellos, porque es algo que les corresponde”, declaró a DIARIO HUARPE una trabajadora del Centro Cívico que este jueves esperaba nuevamente el colectivo luego de recurrir a Uber para llegar a su trabajo.

Otro usuario tuvo una mirada similar. “Por un lado está bien, entiendo su postura, están luchando por algo que es lógico”, comentó. Sin embargo, consideró que empresas y trabajadores deberían encontrar una forma de acuerdo que evite que el conflicto vuelva a dejar a los pasajeros sin servicio.

También hubo respuestas más críticas. Un estudiante universitario sostuvo que la medida estuvo mal por la forma en que afectó a los usuarios, aunque reconoció que los choferes “deben tener sus razones”. Además, pidió que este tipo de acciones se comuniquen con mayor anticipación para poder organizarse.

Uber, DiDi y gastos de hasta $30.000

La falta de colectivos obligó a muchos usuarios a buscar alternativas y las aplicaciones de transporte aparecieron como una de las principales opciones. Los valores pagados fueron muy diferentes según el recorrido y el horario, pero varios entrevistados afirmaron haber gastado mucho más de lo habitual.

Una usuaria que debía trasladarse hasta el centro recurrió a Uber. Gracias a un descuento pagó $5.000 desde Rivadavia, aunque aseguró que la tarifa original superaba los $8.500. “Los Uber se han abusado, han cobrado muy caro”, señaló.

Otro de los consultados afirmó haber gastado alrededor de $30.000 en transporte durante las dos jornadas. Una tercera persona aseguró que desembolsó más de $10.000 y este jueves decidió reemplazar las aplicaciones por una bicicleta para poder movilizarse.

Uno de los casos más extremos fue el de un estudiante que utilizó Uber y DiDi. “Pagué en un viaje de 10 minutos unos $10.000”, relató. El paro también alteró su rutina académica: la facultad debió modificarle las fechas de parciales.

Trabajo y estudio, entre los principales problemas

Las alternativas no estuvieron al alcance de todos. Algunos pudieron utilizar vehículos particulares, bicicletas o aplicaciones, mientras otros dependieron de permisos laborales o cambios en sus actividades.

La trabajadora del Centro Cívico contó que en las escuelas las inasistencias podían justificarse, pero esa posibilidad no se trasladaba a quienes debían cumplir con sus jornadas laborales. Otro entrevistado sostuvo que pagar un Uber o un remis puede significar el doble o el triple de un viaje habitual y pidió que los paros se anuncien con tiempo.

Los testimonios fueron recogidos cuando el servicio comenzaba a normalizarse y los usuarios regresaban a las paradas. Después de dos días sin colectivos, la discusión entre quienes respaldan el reclamo y quienes cuestionan la modalidad quedó atravesada por una consecuencia concreta: llegar al trabajo o estudiar implicó reorganizar rutinas y, para algunos, gastar varios miles de pesos adicionales.