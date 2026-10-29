Acatamiento dispar en las escuelas de San Juan por el paro docente nacional

El paro nacional docente de este jueves 29 de octubre dejó escuelas vacías en distintos sectores de Capital, donde la adhesión de los trabajadores se reflejó en la ausencia de maestros y alumnos. La medida de fuerza, convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) tras la muerte de la dicente correntina Nancy Godoy, tuvo un impacto dispar según el establecimiento y el nivel educativo.

El relevamiento de DIARIO HUARPE arrojó casos como el de la Escuela Primaria Del Carril, en Capital, donde no asistieron docentes ni alumnos. El establecimiento permaneció abierto, pero únicamente con la presencia del equipo directivo.

El paro docente nacional tuvo un fuerte impacto en algunas escuelas de Capital. (Foto DIARIO HUARPE)

Una situación diferente se registró en la salita de nivel inicial María Luisa Villarino de Del Carril, que permaneció completamente cerrada durante la jornada, sin personal ni alumnos.

El paro docente nacional tuvo un fuerte impacto en algunas escuelas de Capital. (Foto DIARIO HUARPE)

En las escuelas Bernardino Rivadavia y Francisco Laprida, el acatamiento docente alcanzó el 100%. Allí solo estuvieron presentes la vicedirectora, la directora y el personal de maestranza, mientras que los maestros se sumaron a la medida de fuerza.

La escuela Rivadavia prácticamente vacía durante el paro. (Foto DIARIO HUARPE)

Las escuelas técnicas secundarias mantienen la actividad

Una situación distinta se registró en las escuelas técnicas secundarias, que atraviesan un período de evaluación. En estos establecimientos, la actividad se desarrolló casi con normalidad, de acuerdo con lo informado por Verónica Echegaray, directora de la Escuela de Enología a DIARIO HUARPE.

En establecimientos técnicos secundarios la actividad continuó con normalidad, debido al cierre de año y evaluaciones. (Foto DIARIO HUARPE)

La directiva señaló que asistió el 85% tanto de los profesores como de los alumnos, por lo que las actividades escolares y los talleres pudieron desarrollarse con normalidad. Sin embargo, si bien todas las escuelas permanecieron abiertas, la decisión de adhesión o no, caía en cada docente.

De esta manera, el paro nacional mostró realidades diferentes en San Juan: desde escuelas primarias sin docentes ni estudiantes hasta establecimientos técnicos con una alta concurrencia, en una jornada atravesada por el reclamo de justicia por la muerte de una docente.

El paro fue convocado tras la muerte de una docente

La jornada nacional de protesta fue impulsada por CTERA luego de que se confirmara el fallecimiento de Nancy Estela Godoy, de 52 años, doccente suplente de la Escuela Rural N.º 626 del paraje El Malezal, en el departamento correntino de Esquina.

La educadora estaba desaparecida desde el 7 de octubre y su cuerpo fue encontrado el miércoles 28 en una zona de difícil acceso. El caso generó conmoción en la comunidad educativa y motivó el reclamo de justicia y el esclarecimiento de las circunstancias de su muerte.

En San Juan, UDAP, UDA y AMET anunciaron su adhesión al paro de 24 horas. Aunque el Ministerio de Educación provincial había informado que las clases se desarrollarían con normalidad, la participación de los gremios impactó en el funcionamiento de diferentes establecimientos.