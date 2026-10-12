Los médicos de cabecera y odontólogos que atienden a jubilados y pensionados del PAMI realizarán un paro nacional de 96 horas desde este martes 13 hasta el viernes 16 de octubre. La medida de fuerza fue convocada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral (APPAMIA), en reclamo de una actualización de los honorarios que reciben por cada afiliado y ante el aumento de los costos que deben afrontar para sostener sus consultorios.

La protesta se extenderá durante cuatro jornadas y podría afectar las consultas habituales en todo el país. El alcance dependerá de la adhesión de cada profesional, por lo que los afiliados que tengan turnos programados deberán consultar con sus médicos de cabecera u odontólogos para confirmar si serán atendidos o tendrán que reprogramar la visita.

El principal reclamo de los profesionales está relacionado con los montos que paga el organismo por cada paciente. Actualmente, los médicos de cabecera reciben $2.700 por afiliado, mientras que los odontólogos perciben $374. Según sostienen, esas cifras quedaron desactualizadas frente a los gastos de funcionamiento y los costos de los materiales necesarios para brindar atención.

Cuánto cobran los médicos y odontólogos del PAMI

Ante esta situación, los profesionales reclaman una recomposición de los valores que reciben por cada afiliado asignado. El pedido apunta a elevar la cápita médica de $2.700 a $4.500 y la odontológica de $374 a $3.000.

La diferencia entre los montos actuales y los solicitados constituye el eje del conflicto con el PAMI. Los trabajadores consideran que los ingresos que perciben resultan insuficientes para mantener las prestaciones y afrontar los gastos vinculados con la atención de jubilados y pensionados.

La medida de fuerza se produce después de varios meses de reclamos por una mejora en los honorarios y pocos días después de otra protesta de 72 horas. Con el nuevo paro, que se extenderá desde el martes hasta el viernes inclusive, los profesionales buscan obtener una respuesta de las autoridades del organismo.

Cómo puede afectar el paro a los afiliados

Durante las cuatro jornadas, la atención de médicos de cabecera y odontólogos podría verse interrumpida en los consultorios que adhieran a la medida. Por eso, los afiliados deberán verificar con sus prestadores si se mantienen las consultas previstas o si corresponde reprogramarlas.

El conflicto se concentra en los valores que el PAMI reconoce a los profesionales por cada afiliado, pero sus consecuencias pueden trasladarse a los jubilados y pensionados que dependen de esas prestaciones para sus controles y tratamientos habituales.

Por el momento, la protesta está prevista desde el martes 13 hasta el viernes 16 de octubre. La continuidad de las negociaciones y una eventual respuesta al pedido de actualización de los honorarios serán claves para determinar cómo evoluciona el reclamo.