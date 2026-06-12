Un influencer informático resultó detenido este martes durante un allanamiento en el marco de una causa que investiga un fraude informático contra la empresa Aerolíneas Argentinas, estimado en aproximadamente US$493.800. El sospechoso, identificado como Juan Ignacio Veltri, está acusado de adulterar el programa AR Plus para obtener beneficios de forma ilícita que luego se tradujeron en vuelos internacionales.

El Juzgado Federal Criminal Nro. 7 y la Fiscalía Federal Nro. 9, con la colaboración del fiscal federal Guillermo Marijuan, el juez federal Sebastián Casanello y la División Unidad Investigativa contra la Corrupción de la Policía Federal Argentina, llevan adelante el expediente. Según la investigación judicial, el detenido logró acreditar 16.595.000 millas abonando la cifra de $205.680, un valor drásticamente inferior al real.

La maniobra se habría extendido entre diciembre de 2023 y enero de 2025. Desde la compañía aérea explicaron que se detectaron "maniobras efectuadas sobre el sistema de compra de millas del programa AR Plus" orientadas a "modificar, de forma indebida, el monto a pagar y la cantidad de millas acreditadas". Esta falla se originó a partir de "una actualización por parte de un proveedor externo" que el programador aprovechó para vulnerar la plataforma.

Tras detectar las irregularidades a fines de 2025, la empresa radicó la denuncia ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI). En paralelo, la firma implementó medidas de contingencia que incluyeron la anulación de las transacciones consideradas fraudulentas, el bloqueo de las cuentas involucradas y la invalidación de los tickets aéreos emitidos. Asimismo, los titulares de dichos usuarios fueron incorporados a la WatchList, un listado que les impide abordar vuelos de la compañía.

Los voceros judiciales indicaron que las millas obtenidas ilegalmente se utilizaron para tramitar pasajes hacia destinos internacionales frecuentes como Roma, Madrid, Cancún y Miami, además de registrar movimientos en Ezeiza. Durante el procedimiento policial se secuestraron elementos de interés para el avance de la investigación técnica, la cual se desarrolló durante las últimas semanas mediante el análisis de pruebas informáticas conjuntas entre la aerolínea y los peritos de la fiscalía.

La pesquisa se mantiene abierta y bajo análisis para determinar el alcance de la red. Actualmente se investiga a otras 50 personas que podrían haber participado en la maniobra fraudulenta, mientras que las autoridades judiciales no descartan la configuración de otros delitos conexos, como el lavado de dinero.