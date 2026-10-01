La Ciudad de San Juan se prepara para vivir un fin de semana diferente con el Paseo Aventura San Juan, una propuesta deportiva que combinará actividad física, estrategia y el descubrimiento de algunos de los principales espacios históricos, culturales y urbanos de la Capital.

La competencia principal será el domingo 4 de octubre y tendrá una modalidad particular: los participantes no seguirán un circuito predeterminado ni habrá cortes de tránsito. Cada dupla deberá decidir por dónde avanzar, encontrar los distintos puestos de control y cumplir con los desafíos establecidos en cada estación.

Una carrera sin cortes de tránsito

El desafío estará pensado para que los participantes puedan redescubrir la Ciudad mientras compiten. Para avanzar, deberán desplazarse respetando las normas viales y utilizar, entre otras medidas de seguridad, las sendas peatonales.

La competencia será por duplas y tendrá dos categorías: Dupla Mixta y Dupla del Mismo Sexo. Además de completar el recorrido, los equipos tendrán que permanecer juntos y completar su denominado “pasaporte de aventura” antes de llegar a la meta.

La organización propone dos alternativas:

Recorrido Aventura: entre 10 y 12 kilómetros, con 12 a 14 puestos de control.

Recorrido Experiencia: una opción más corta, con aproximadamente la mitad de las estaciones y pensada para quienes quieran participar a un ritmo recreativo.

Los lugares que deberán descubrir

Durante la competencia, las duplas deberán pasar por diferentes sitios emblemáticos de la Ciudad de San Juan.

Entre los puntos incluidos aparecen la Municipalidad de la Capital, Plaza 25 de Mayo, Catedral, Casa Natal de Sarmiento, Teatro del Bicentenario, Centro Cívico, Parque de Mayo y Monumento al Deporte.

Uno de los desafíos particulares estará en el Centro Cívico, donde los participantes deberán realizar un ascenso hasta el quinto piso.

La dinámica hará que cada equipo tenga que combinar velocidad, orientación y estrategia para decidir cuál es el recorrido más conveniente entre los distintos puntos de control.

Todo el cronograma del fin de semana

La actividad comenzará el sábado 3 de octubre con el denominado Paseo San Juan.

Entre las 12 y las 20 se realizarán las acreditaciones, entrega de kits y la Expo. De 17 a 19 habrá una kermés destinada a los niños, mientras que a las 20 será la largada de la competencia Kids. La jornada finalizará a las 21.

El domingo 4 será el turno de la prueba principal. La concentración de atletas comenzará a las 8, mientras que la largada oficial está prevista para las 9.

Luego, a las 11:30, habrá un show en vivo. La premiación se realizará a las 12 y el cierre de la jornada será a las 12:30, con un espectáculo musical en vivo.

De esta manera, el Paseo Aventura San Juan buscará combinar deporte y entretenimiento con una propuesta que invita a mirar la Ciudad con otros ojos, recorriendo lugares históricos y culturales mientras cada dupla define su propia estrategia para completar el desafío.