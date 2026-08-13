Paso a paso: cómo inscribirse para terminar la secundaria online en San Juan

El Ministerio de Educación de San Juan abrió una preinscripción para el programa Adultos 2000, una propuesta de educación a distancia que permitirá a mayores de 18 años completar la secundaria desde la provincia.

La iniciativa surge de un acuerdo entre San Juan y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El programa permite obtener el título de Bachiller con orientación en Ciencias Sociales y Humanidades, con validez nacional.

La propuesta también contempla a deportistas de elite que no pueden sostener la presencialidad y a personas que, por motivos de salud, no pueden cursar de manera regular.

Paso a paso: cómo hacer la preinscripción

Para acceder a esta alternativa, los interesados deben realizar una preinscripción online a través del sitio habilitado por el Ministerio de Educación de San Juan.

1. Ingresar al sitio oficial:

terminalasecundaria.sanjuan.gob.ar

2. Completar la preinscripción con los datos personales y educativos solicitados.

3. Acreditar los requisitos según el nivel educativo alcanzado.

4. Presentar la documentación correspondiente para validar la trayectoria escolar.

Quienes solo completaron la primaria deben contar con DNI escaneado y certificado de finalización de estudios primarios legalizado.

En tanto, quienes tienen la secundaria incompleta deben presentar DNI escaneado y certificado analítico parcial o de materias aprobadas, legalizado por el Ministerio de Educación de San Juan.

Una cursada flexible y virtual

Adultos 2000 funciona mediante un campus virtual, donde los estudiantes acceden a clases, materiales, trabajos prácticos y un calendario académico. También hay videoconferencias docentes, tanto en vivo como grabadas.

Para completar el secundario se deben aprobar 24 materias. El tiempo dependerá de la cantidad de espacios curriculares pendientes y de la disponibilidad de cada estudiante.

Los exámenes se realizan mediante encuentros virtuales sincrónicos y es necesario contar con computadora, notebook, tablet u otro dispositivo con conexión a internet.

Hay tiempo hasta el lunes

La inscripción a través del Ministerio de Educación provincial permite ampliar hasta el próximo lunes el plazo para acreditar los requisitos y acceder a la cohorte que comenzará en septiembre.

Además, quienes ingresen mediante esta vía podrán acceder de manera optativa a una escuela de oficio en San Juan, con cursada presencial.

Requisitos principales