La posibilidad de que el Paso Internacional de Agua Negra abra durante diciembre quedó nuevamente en discusión después de que autoridades de Chile anticiparan que el corredor no estaría habilitado durante ese mes y proyectaran su apertura para enero. Desde San Juan, la ministra de Gobierno, Laura Palma, pidió cautela y remarcó que todavía no es momento de confirmar una fecha.

En declaraciones a Canal 13 San Juan, la funcionaria sostuvo que hablar de un día concreto en este momento sería apresurado, debido a las condiciones excepcionales que dejó el invierno en la alta cordillera.

La postura de San Juan se mantiene en línea con lo que Palma había explicado durante una entrevista con AM 1020: el Gobierno provincial trabaja con el 1 de diciembre como objetivo, pero esa fecha no está confirmada y quedará sujeta a la evolución del clima, el deshielo y las condiciones de la ruta.

“Hay que esperar el deshielo”

Uno de los principales puntos señalados por Palma es que todavía no se puede conocer con precisión cuál será el estado definitivo del camino.

La ministra explicó que las condiciones pueden modificarse considerablemente cuando avance el deshielo y permita observar los daños que quedaron ocultos por la nieve. Del lado chileno, además, las lluvias generaron inconvenientes en distintos sectores de la traza.

“Hay que esperar el deshielo para saber realmente cómo quedó el camino”, fue uno de los conceptos planteados por la funcionaria al referirse a la incertidumbre que existe actualmente sobre la apertura.

Palma también remarcó que durante septiembre hubo comunicación con autoridades chilenas, entre ellas el delegado presidencial Víctor Pino y representantes de la Región de Coquimbo, para coordinar los trabajos y analizar la situación del corredor.

Chile ya proyecta enero

La discusión surgió después de que autoridades de la Región de Coquimbo informaran que Agua Negra no abrirá durante diciembre y que el objetivo pasó a ser comienzos de enero.

El gobernador regional de Coquimbo, Cristóbal Juliá, confirmó que el paso permanecerá cerrado durante todo diciembre, mientras que el biministro chileno de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, señaló que los equipos trabajan para intentar habilitarlo a principios de enero.

El escenario está condicionado por una temporada invernal particularmente compleja. En el lado chileno se registraron sectores con acumulaciones de nieve cercanas a los siete metros, además de aludes y derrumbes.

Del lado argentino, Vialidad Nacional informó que sus cuadrillas encontraron paredes de hielo y nieve de más de tres metros en distintos sectores de la Ruta Nacional 150. Esa situación también demoró el ingreso de maquinaria pesada hacia sectores cercanos al portal del túnel.

San Juan mantiene el objetivo del 1 de diciembre

Pese al anuncio chileno, Palma explicó que San Juan mantiene como objetivo inicial llegar al 1 de diciembre con el paso en condiciones, aunque insistió en que no se trata de una fecha definitiva.

“La intención es poder abrir en los primeros días de diciembre, pero todo depende del estado del camino y del clima”, explicó la ministra. También vinculó ese objetivo con el Comité de Integración Paso de Agua Negra, previsto para el 2 y 3 de diciembre en la Región de Coquimbo.

En paralelo, Vialidad Nacional ya intensificó las tareas de despeje en la Ruta Nacional 150 y dispuso el envío de más maquinaria y personal para acelerar los trabajos en los sectores afectados por la acumulación de nieve y hielo.

Una definición que todavía depende de la cordillera

Por ahora, entonces, existen dos proyecciones: Chile apunta a enero, mientras San Juan trabaja con el 1 de diciembre como objetivo. Ninguna de las dos fechas constituye todavía una confirmación definitiva.

La decisión final estará vinculada con la evolución de las condiciones meteorológicas, el avance del deshielo, los daños que puedan aparecer en la traza y el ritmo de los trabajos de despeje en ambos lados de la cordillera.

Para Palma, anticipar una fecha cerrada antes de contar con ese panorama sería apresurado. La prioridad, según explicó, es que el corredor pueda ser habilitado cuando existan condiciones de seguridad para quienes lo transiten.