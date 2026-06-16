En medio del debate que impulsa el Gobierno nacional para reformar el sistema electoral argentino, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, mantuvo una reunión en Casa Rosada con el ministro del Interior, Diego Santilli, donde uno de los principales temas de análisis fue la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Según informaron oficialmente desde Nación, el encuentro estuvo centrado en una agenda de trabajo compartida entre el Gobierno nacional y la provincia, aunque la reforma electoral ocupó un lugar destacado dentro de las conversaciones.

En ese marco, Santilli y Orrego coincidieron en la importancia de avanzar con la aprobación legislativa de la eliminación de las PASO nacionales, una de las iniciativas que forma parte de la estrategia del Gobierno para modificar el esquema electoral vigente. El tema adquiere especial relevancia porque distintas provincias, entre ellas San Juan, también analizan posibles cambios en sus sistemas electorales de cara a los próximos procesos comiciales.

La reunión se produjo en un contexto donde la discusión sobre las reglas electorales comienza a ganar espacio dentro de la agenda política nacional y provincial, con el objetivo de reducir costos y simplificar los mecanismos de votación.

Además de la cuestión electoral, ambos funcionarios repasaron otros temas considerados estratégicos para San Juan. Entre ellos sobresalió la reactivación de las obras de la Ruta Nacional 40, una de las principales vías de comunicación del oeste argentino y una obra clave para mejorar la conectividad y fortalecer el desarrollo productivo de la provincia.

Otro de los puntos abordados fue la autorización otorgada por el Gobierno nacional para que San Juan pueda emitir un bono destinado a financiar obras de infraestructura y proyectos de desarrollo. La medida representa una herramienta de financiamiento que permitirá a la provincia avanzar con iniciativas consideradas prioritarias para los próximos años.

La minería también ocupó un lugar central durante el encuentro. Santilli y Orrego dialogaron sobre la reciente aprobación del ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto Vicuña, desarrollado por las compañías BHP y Lundin.

El emprendimiento es considerado el mayor proyecto minero de la historia argentina y uno de los cinco desarrollos de cobre más importantes del mundo. Según las estimaciones difundidas por las empresas, la inversión inicial alcanzará los 9.700 millones de dólares y podría escalar hasta los 18.000 millones de dólares durante su desarrollo.

De esta manera, la reunión entre el gobernador sanjuanino y el ministro del Interior dejó en evidencia una agenda que combinó cuestiones institucionales, infraestructura y minería, aunque el foco político estuvo puesto en la reforma electoral y en el respaldo compartido a la eliminación de las PASO, una discusión que promete seguir ocupando un lugar destacado en el Congreso y en las provincias durante los próximos meses.