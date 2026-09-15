El gobernador Marcelo Orrego respaldó la eliminación de las PASO que impulsa el Gobierno nacional, pero aclaró que San Juan esperará la resolución del Congreso antes de definir su propio sistema electoral. La discusión nacional, así, puede terminar marcando el rumbo de la reforma que la provincia todavía tiene pendiente de cara a 2027.

“Hoy creo que los argentinos no precisan de tantas PASO para ordenar los partidos políticos”, sostuvo Orrego al ser consultado por la intención de Nación. El gobernador consideró que, en el escenario actual, la ciudadanía no necesita tantas instancias previas para definir a quién votar.

“En esta oportunidad, la gente quiere ir a votar, va a votar por quien desea”, afirmó.

La postura de Orrego no quedó limitada a las primarias. El gobernador también planteó que la provincia deberá revisar su actual esquema electoral y volvió a marcar su rechazo a la Ley de Lemas. “Yo estoy en contra de la Ley de Lemas. Es algo que vamos a seguir avanzando, ya en el mismo camino”, señaló.

En ese rediseño, anticipó el sistema al que apunta para las próximas elecciones provinciales: la Boleta Única de Papel. “Seguramente iremos a un sistema de boleta única de papel, que para mí es un sistema claro”, sostuvo.

Orrego explicó que la discusión sobre el resto de las modificaciones deberá darse en las comisiones de la Legislatura, pero vinculó ese proceso con lo que ocurra en el Congreso nacional. “Vamos a ver qué sucede en Nación. Seguramente la reforma política se va a desarrollar en el Congreso”, indicó.

La definición es relevante para San Juan porque la provincia no utilizó PASO en las elecciones de 2023 y ese proceso se realizó bajo el SIPAD. Ahora, el Gobierno provincial pretende avanzar hacia un esquema diferente, con Boleta Única de Papel y sin Ley de Lemas, aunque antes quiere conocer cuáles serán las reglas que regirán a nivel nacional.

Por su parte, el vicegobernador Fabián Martín ratificó ese criterio y sostuvo que la eliminación de las PASO es una alternativa que debe ser evaluada. “San Juan la tiene eliminada desde hace ya varios años”, recordó, al señalar que la provincia ya transitó una elección sin primarias.

Martín también puso el foco en la cantidad de veces que los ciudadanos concurren a las urnas. “Creo que la gente hoy quiere algo más ágil, ir a votar la menor cantidad de veces posible”, afirmó.

La definición central del vicegobernador, sin embargo, estuvo vinculada al futuro sistema electoral de la provincia. “Lo que se está esperando es que a nivel nacional se resuelva cuál va a ser el sistema electoral”, explicó.

Paredes pidió que la definición salga del Congreso

Desde el peronismo, la diputada Fernanda Paredes reclamó que la eventual eliminación de las PASO sea discutida en el Congreso y no resuelta mediante pedidos de apoyo a las provincias. “Hay que respetar la democracia, el Congreso tiene la representación de todas las fuerzas políticas y creo que más que indicar, pedir, tiene que darse el debate en el Congreso”, sostuvo.

Paredes también advirtió que los tiempos de San Juan comienzan a ajustarse porque la provincia necesita avanzar con su propio código electoral. “Los tiempos se están apremiando”, afirmó.

Con las elecciones de 2027 en el horizonte, la reforma no será solo una discusión sobre el mecanismo de votación. También definirá las reglas con las que competirán los partidos y candidatos en San Juan.