La doctora Patricia Díaz asumió formalmente como nueva directora del hospital César Aguilar de Caucete, tras recibir la resolución de designación de manos del ministro de Salud, Amílcar Dobladez. El acto se realizó en el Salón de Actos del tercer piso del Centro Cívico, donde quedó oficializada su incorporación a la conducción del nosocomio.

De la ceremonia participaron el secretario Técnico, Alejandro Navarta; el secretario Administrativo, Sebastián Godoy; el secretario de Planeamiento, Gastón Jofre; y la directora de Relaciones Institucionales y Hospitalarias, Natalia Schiaroli. También estuvieron presentes el jefe de Zona Sanitaria II, José Bernal; la directora saliente, Diana Martínez, y familiares de Patricia Díaz.

El reconocimiento del ministro

Durante el acto, Dobladez destacó la profesionalidad y la capacidad de trabajo de la nueva funcionaria, además de su experiencia, esfuerzo y conocimiento de los objetivos planteados por la actual gestión sanitaria. El ministro también reconoció la labor desarrollada por Diana Martínez durante los años que estuvo al frente del hospital.

En ese sentido, Dobladez destacó la entrega y la vocación de servicio de la directora saliente. Martínez dejó la conducción del hospital César Aguilar luego de un período marcado por su trabajo al frente del establecimiento sanitario.

La nueva etapa de Patricia Díaz

Hasta su designación, Patricia Díaz se desempeñaba como directora del centro de Salud Baéz Laspiur. A partir de ahora, quedó formalmente a cargo del hospital César Aguilar de Caucete.

Tras recibir la resolución correspondiente, la flamante directora agradeció al ministro por la confianza depositada en su persona. Además, manifestó su compromiso con la nueva responsabilidad que asumió al frente del nosocomio.

“Voy a dejar todos mis conocimientos en beneficio de la gestión”, expresó Díaz. De esta manera, la doctora inició una nueva etapa profesional al frente del hospital César Aguilar de Caucete.