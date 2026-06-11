La situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a quedar en el centro de la escena luego de que sus recientes declaraciones sobre el origen de sus bienes y la presentación de documentación ante organismos de control generaran cuestionamientos por aparentes inconsistencias con afirmaciones realizadas en los últimos meses.

La controversia se produce en medio de la investigación judicial que busca determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados por el funcionario y el crecimiento de su patrimonio. En las últimas horas, Adorni aseguró haber presentado declaraciones juradas rectificativas y atribuyó parte de su evolución patrimonial a inversiones realizadas en criptomonedas años atrás.

Sin embargo, durante su presentación ante la Cámara de Diputados a fines de abril, el jefe de Gabinete había sostenido que toda la información patrimonial exigida por la normativa se encontraba debidamente presentada y que no existía ocultamiento alguno. También afirmó que los bienes de su grupo familiar figuraban en anexos reservados previstos por la ley de ética pública.

Días después, en una conferencia de prensa en la Casa Rosada, había manifestado que solo respondería sobre el tema ante la Justicia y que informaría su patrimonio cuando vencieran los plazos correspondientes para la presentación de su última declaración jurada.

Meses antes, además, había rechazado las acusaciones en su contra al afirmar que no tenía nada que esconder y que había construido su patrimonio durante más de dos décadas de actividad privada antes de incorporarse al Gobierno nacional.

La polémica se intensificó esta semana luego de que trascendiera que el funcionario solicitó adherirse al régimen simplificado de Ganancias contemplado en la denominada Ley de Inocencia Fiscal, mecanismo que permite regularizar situaciones tributarias bajo determinadas condiciones. La decisión también alcanzó previamente a su esposa, Bettina Angeletti.

Desde el Gobierno sostienen que las presentaciones realizadas por Adorni permitirán aclarar el origen de los fondos cuestionados y descartan la existencia de irregularidades. El propio funcionario reiteró que no cometió ningún delito y que podrá demostrarlo ante la Justicia.

Mientras tanto, la investigación judicial continúa en trámite y busca determinar si las explicaciones aportadas por el jefe de Gabinete son suficientes para justificar la evolución patrimonial observada en los últimos años.