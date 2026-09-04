La cantidad de repartidores que trabajan para PedidosYa en San Juan aumentó un 40% en lo que va de 2026, según explicó Cristian Guevara, representante de riders de la aplicación en la provincia. El sector pasó de unos 250 trabajadores a alrededor de 350, con 100 nuevas incorporaciones, aunque advierten que el crecimiento no estuvo acompañado por una mayor cantidad de pedidos.

“En este tiempo se ha sumado mucha gente, no solamente mujeres, sino también hombres, porque se han habilitado muchas cuentas nuevas”, señaló a DIARIO HUARPE. El referente explicó que, si bien las mujeres continúan siendo una minoría entre quienes realizan repartos, también se incorporaron a la actividad durante los últimos meses.

El aumento de trabajadores, según Guevara, comenzó a generar dificultades para quienes llevan más tiempo en la actividad. “Nos trae un problema a nosotros, que ya llevamos tiempo trabajando, porque hay muchos riders y poca demanda”, afirmó.

El representante también vinculó la situación con el contexto económico y con el funcionamiento de la plataforma. “Siempre, dos veces al año, se habilitan cuentas para que se sume gente nueva, mientras que a quienes llevan más tiempo se les va dando de baja de a poco. Pero también influye la situación económica que estamos viviendo”, sostuvo.

Guevara aseguró que quienes dependen de los repartos deben extender cada vez más sus jornadas. “Los que vivimos de esto tenemos que trabajar entre 10 y 12 horas diarias para poder sobrevivir”, expresó. Según detalló, un envío corto actualmente deja entre $1.200 y $1.700, mientras que el valor aumenta de acuerdo con los kilómetros recorridos.

Seguridad y el llegar a fin de mes

Sobre los robos, explicó que los repartidores utilizan un mapa interno que identifica zonas consideradas peligrosas y que además mantienen comunicación mediante grupos de WhatsApp. “Tenemos un mapa donde se marcan las zonas prohibidas, a las que nosotros no entramos. También preguntamos entre nosotros cómo está cada lugar y si es complicado”, explicó.

Entre los sectores que mencionó como zonas donde los riders deben extremar las precauciones se encuentran distintos puntos de Concepción, Cabot, algunas zonas de Santa Lucía, barrio Noroeste III, Teresa de Calcuta, entre otros.

El crecimiento de la actividad también alcanzó a personas jubiladas que buscan generar un ingreso adicional. “Tenemos una persona en nuestro grupo que es jubilada y está haciendo repartos”, explicó Guevara.

Más motos para trabajar

El crecimiento de los trabajadores de aplicaciones coincide con otro fenómeno que atraviesa a San Juan: el fuerte aumento en el patentamiento de motos. Entre enero y agosto de 2026 se registraron 10.556 motovehículos nuevos en la provincia, un 58,3% más que durante el mismo período de 2025. El dato muestra que cada vez más sanjuaninos incorporan una moto, un vehículo que por su costo y consumo se convirtió en una alternativa para movilizarse y también para trabajar.

La tendencia ya había mostrado una fuerte aceleración durante los primeros siete meses del año. Hasta julio se habían patentado 9.387 unidades, un 60,5% más que en igual período de 2025. En julio, además, se registraron 1.168 motos, lo que significó una suba interanual del 35,7%. Este escenario ayuda a explicar por qué las motos tienen cada vez mayor presencia entre quienes buscan incorporarse al reparto de aplicaciones como una salida laboral.

El fenómeno también tiene una explicación económica. Para muchos trabajadores, comprar una moto significa acceder a una herramienta que permite realizar repartos, trasladarse durante toda la jornada y generar ingresos de manera independiente. El crecimiento de los patentamientos se da, además, en un mercado donde las motos de baja cilindrada tienen un peso importante: a nivel nacional, las unidades de hasta 110 cc concentraron 45.593 patentamientos durante agosto.