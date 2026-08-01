Pedro Sánchez calificó la entrada masiva en Ceuta como un ataque a España

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, elevó el tono frente a la crisis migratoria que atraviesa Ceuta al definir la llegada masiva de migrantes desde Marruecos como una "violación de la integridad territorial de España". La declaración fue realizada durante una visita a la ciudad autónoma, donde estuvo acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Durante su comparecencia, el mandatario aseguró que el Estado responderá con todos los recursos disponibles para garantizar la seguridad en la frontera y atender la emergencia humanitaria generada por el ingreso de decenas de miles de personas. También remarcó que la prioridad es recuperar el control de la situación.

Defendió la cooperación con Marruecos

A diferencia de otras crisis fronterizas, Sánchez evitó responsabilizar directamente al Gobierno marroquí y destacó que existe una comunicación permanente entre ambos países. En cambio, atribuyó la organización del ingreso masivo a redes de tráfico de personas que aprovecharon la situación para promover los cruces irregulares.

El jefe del Ejecutivo insistió en que Marruecos continúa siendo un socio estratégico para España en materia de control migratorio y consideró fundamental mantener la cooperación bilateral para contener nuevos ingresos.

El Gobierno analiza nuevas medidas

En paralelo, el Ejecutivo español estudia reforzar la frontera con nuevas barreras físicas, entre ellas la instalación de boyas en el espigón fronterizo, además de impulsar cambios normativos que faciliten las devoluciones de quienes ingresen de manera irregular. Estas iniciativas surgen luego de recientes fallos judiciales que limitaron las devoluciones inmediatas en determinadas circunstancias.

Las autoridades también mantienen un amplio operativo de asistencia para gestionar la presencia de miles de migrantes, entre ellos un importante número de menores de edad que requieren protección especial según la legislación española y europea. Una crisis sin precedentes recientes La magnitud del ingreso convirtió a Ceuta en el centro de una de las mayores crisis migratorias de los últimos años en España. El alcalde de la ciudad, Juan Jesús Vivas, advirtió sobre el fuerte impacto que la situación genera en una población de poco más de 80.000 habitantes y reclamó respuestas estructurales para evitar que episodios similares vuelvan a repetirse.