El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, decidió adelantar las elecciones generales y convocó a los ciudadanos a las urnas para el próximo 29 de noviembre. El anuncio se produjo después de que el Congreso de los Diputados rechazara dos decretos impulsados por el Ejecutivo para abordar la crisis de vivienda.

Sánchez comunicó la decisión este lunes durante una declaración institucional desde el Palacio de La Moncloa. Tras informar al rey Felipe VI, anunció que convocará un Consejo de Ministros extraordinario para formalizar la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria electoral.

“Ha llegado el momento de que los españoles y las españolas decidáis qué futuro queréis para sí mismos y para su país”, afirmó el mandatario durante su mensaje.

El revés que aceleró la convocatoria

La decisión se produjo después de una derrota parlamentaria sufrida el viernes. El Congreso rechazó dos reales decretos-ley relacionados con la vivienda, entre ellos medidas destinadas a hacer frente a los desalojos y a la crisis habitacional.

Los textos fueron rechazados con los votos de PP, Vox y Junts. El segundo decreto también contó con el rechazo del PNV. La votación dejó expuesta nuevamente la dificultad del Gobierno de Sánchez para conseguir una mayoría parlamentaria estable.

El revés llevó al presidente español a analizar durante el fin de semana si mantenía la legislatura o recurría al adelanto electoral. Finalmente optó por disolver las Cortes y convocar los comicios.

Los españoles volverán a las urnas

Las elecciones generales se realizarán el domingo 29 de noviembre. La fecha responde al plazo establecido por la legislación española para una convocatoria anticipada: deben transcurrir 54 días entre la publicación del decreto de disolución y la celebración de los comicios.

La campaña electoral comenzará el 13 de noviembre y finalizará el 27. El 28 será la jornada de reflexión y el 29 los españoles elegirán nuevamente a los integrantes del Congreso y del Senado.

La convocatoria pone fin anticipadamente a una legislatura que estaba prevista para continuar hasta 2027. Las nuevas Cortes deberán constituirse antes de Navidad y, a partir de allí, comenzará el proceso para elegir al próximo presidente del Gobierno.

Sánchez pidió una mayoría más amplia

Durante su discurso, el mandatario defendió la gestión de su Gobierno y planteó que las dificultades para avanzar en el Congreso hicieron necesario buscar un nuevo respaldo electoral.

Sánchez sostuvo que su Ejecutivo atravesó una legislatura marcada por un escenario internacional complejo y por las dificultades para alcanzar acuerdos parlamentarios. Finalmente, planteó que serán los ciudadanos quienes definan el rumbo político del país en las elecciones del 29 de noviembre.