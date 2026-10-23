El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, respondió este jueves 22 de octubre a los insultos que recibió de Javier Milei durante su visita a Madrid. En una entrevista televisiva, el mandatario español cuestionó las declaraciones del jefe de Estado argentino y aprovechó para comparar las políticas salariales de ambos países, en medio de un nuevo enfrentamiento político.

Las declaraciones se produjeron durante su participación en el programa La Revuelta, conducido por David Broncano. Allí, Sánchez fue consultado por los cuestionamientos de Milei, quien un día antes lo había calificado de "impresentable dictador", "delincuente" y "ladrón" durante una actividad pública en la capital española.

Lejos de evitar la polémica, el dirigente socialista respondió con ironía y puso el foco en la situación económica argentina. "Viene un tipo que ha bajado el 40% el salario mínimo interprofesional a decirle a este país que lo ha subido un 66%", expresó, en referencia a las cifras que atribuyó a ambas gestiones.

De esta manera, Sánchez defendió las políticas salariales impulsadas por su Gobierno y cuestionó que el mandatario argentino viajara a España para criticar su administración.

Durante la entrevista, también se refirió a los ataques personales que recibe de sectores políticos opositores. "Si insultan, allá ellos. Se acuerdan de mi madre, yo también me acuerdo de las suyas cuando subo las pensiones", sostuvo, en una respuesta que combinó ironía con una defensa de sus políticas sociales.

Qué había dicho Javier Milei contra Pedro Sánchez

El enfrentamiento comenzó después de que Milei participara de un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum, en Madrid. Durante su intervención, el mandatario argentino cuestionó al socialismo español y estableció comparaciones con el kirchnerismo.

En ese contexto, acusó al Gobierno de Sánchez de aplicar políticas que, según su interpretación, perjudican el desarrollo económico. También llamó al dirigente español "impresentable dictador" y "delincuente ladrón".

Además, Milei pidió que los socialistas fueran desplazados del poder "a patadas" en las elecciones generales españolas previstas para el próximo 29 de noviembre.

Sus declaraciones se produjeron durante una visita en la que manifestó su cercanía política con dirigentes de la derecha española, entre ellos Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y Santiago Abascal, líder de Vox.

El nuevo intercambio profundizó las diferencias entre ambos mandatarios, quienes mantienen posiciones políticas y económicas contrapuestas. A pesar de las visitas de Milei a España, los dos dirigentes no concretaron una reunión bilateral.