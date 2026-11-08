El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, volvió a cuestionar a Javier Milei por sus declaraciones sobre el socialismo. Durante un acto de precampaña realizado este sábado en Tarragona, Cataluña, el dirigente defendió su pertenencia política a la izquierda y rechazó las definiciones del mandatario argentino.

“El otro día vino Milei a España para decir que el socialismo es fascismo. Pero no vamos a permitir que Milei defina el socialismo”, expresó Sánchez ante los asistentes, y agregó: “Y si nos llaman zurdos, les diremos que estamos muy orgullosos de serlo”.

El origen del nuevo enfrentamiento

La respuesta del mandatario español se produjo luego de la participación de Milei en la Cumbre Iberoamericana, realizada durante la semana en Madrid. En ese encuentro, el Presidente argentino había afirmado que “el socialismo es fascismo”, una definición que generó una nueva reacción de Sánchez.

Horas después de su discurso en Tarragona, el jefe del Ejecutivo español compartió un fragmento de su intervención en la red social X. Allí reforzó sus críticas y defendió la tradición socialista española.

Sánchez también habló de las elecciones

El acto en Tarragona fue el primero de Sánchez en Cataluña dentro de la precampaña para las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre. El dirigente compartió escenario con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y planteó la contienda como una disputa entre el proyecto socialista y las fuerzas de derecha y extrema derecha.

Durante su intervención también defendió las políticas sociales de su Gobierno y se manifestó sobre el feminismo, el aborto y el gasto en defensa. De esta manera, volvió a ubicar a Milei en el centro de su discurso político.