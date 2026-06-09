

El Concejo Deliberante de General Pueyrredón fue escenario este lunes de una pelea a piñas entre taxistas y conductores de Uber, mientras se trataban en el recinto distintos proyectos para regular el funcionamiento de las apps de transporte. “Che, levantá la sesión y pedí seguridad para la próxima”, dijo el presidente del Concejo Deliberante, Emiliano Recalt.

Según informaron medios locales, la Comisión de Movilidad Urbana tenía en el temario tres proyectos. El primero, de la Coalición Cívica, que apunta a regular el funcionamiento de las apps en General Pueyrredón, no logró avanzar dado que el Ejecutivo sigue sin enviar un informe que fue solicitado hace más de dos meses.

En segundo lugar, la comisión abordó una propuesta de la Unión Cívica Radical para modificar la regulación vinculada a taxistas. Al debatir la iniciativa, la concejal del radicalismo Vilma Baragiola insistió en la necesidad de contar con la respuesta del Gobierno, también demorada.

El tercer punto a tratar fue una propuesta de la Asociación Civil Conductores Unidos, que nuclea a trabajadores de apps de transporte, para regular su actividad. Fue cuando exponía el presidente de la entidad, Facundo Setzes, que se desataron algunos cruces verbales, que terminaron en golpes de puño.

En principio, la pelea comenzó en el sector de la barra, donde se ubican los invitados, pero rápidamente el conflicto fue escalando y el intercambio de piñas, del que participó Setzes, pasó al sector donde estaban los concejales.

La pelea, que incluyó el revoleo de vasos de vidrio, quedó registrada en la transmisión oficial del Concejo Deliberante, donde se escucha al presidente de la comisión, Guido García (Coalición Cívica), intentar un llamado a la calma con la frase: “Muchachos, por favor”.

En medio del intercambio de golpes se hizo presente el presidente del Concejo Deliberante, Emiliano Recalt, cuya oficina se encuentra a pocos metros del lugar. “Che, levantá la sesión y pedí seguridad para la próxima”, propuso una voz que se filtró en la transmisión oficial. Acto seguido, García dio por concluida la reunión: “dada la situación, vamos a dar por finalizada la comisión”, anunció.



