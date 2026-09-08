La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) hizo un llamado de cautela al sector comercial y a los consumidores frente a la actual apertura y desregulación de las importaciones.

Según el informe difundido, un 10% de los juguetes importados debieron ser retirados del mercado debido a su alta probabilidad de causar asfixia por piezas pequeñas o presentar serios riesgos químicos en sus componentes. Esta problemática se cruza con un escenario de caída en las ventas del sector, que se contrajeron un 10 por ciento durante el primer semestre del año.

Los datos de la cámara, respaldados por estadísticas de la OCDE, evidencian una tendencia global en alza: a nivel mundial se registraron 677 retiros de mercadería (recalls) en 2025 (un 11% más que en 2024), y la tendencia se sostiene en 2026 con 330 recalls contabilizados solo en el primer semestre (un 8,2% más que en el mismo período del año anterior).

En este marco, la CAIJ resaltó que el 90% de los juguetes retirados del mercado provienen de China, alcanzando en el primer semestre de 2026 un pico del 90,2% entre aquellos con país de fabricación identificado, marcando la proporción más alta de los últimos cuatro períodos analizados.

Entre los antecedentes recientes en el país, la entidad destacó el caso masivo del producto "Squishy Dumpling" —un juguete sensorial y antiestrés dentro de un estuche plástico—, el cual debió ser prohibido y retirado de circulación por contener benceno, una sustancia altamente cancerígena.

Al respecto, Matías Furió, presidente de la CAIJ, señaló que la implementación anticipada de un ensayo de laboratorio realizado en la Argentina habría permitido detectar la amenaza antes de que llegue a los consumidores, previniendo así sanciones y las consecuentes pérdidas económicas.

Como vía más efectiva para evitar sanciones comerciales y proteger a los usuarios, la cámara sectorial convocó a toda la cadena de importación y comercialización a exigir un informe de ensayo en laboratorios locales antes de poner los productos a la venta.

El relevamiento sectorial advierte que los tipos de peligro más recurrentes detectados en los recalls continúan siendo la asfixia por piezas pequeñas y el riesgo químico por la presencia de elementos tóxicos como plomo, ftalatos y cadmio, concentrando entre el 75 y el 80% de los casos registrados.