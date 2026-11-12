La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este jueves el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional —incluyendo plataformas de venta por internet— de una marca de bótox falsificada y de un alcohol etílico que carecía de registro oficial. Las medidas fueron oficializadas mediante dos resoluciones publicadas en el Boletín Oficial tras detectarse graves irregularidades que representan un riesgo directo para la salud.

El caso del bótox falsificado

A través de la disposición 7207/2026, el organismo sanitario prohibió la venta del producto Dysport 500, un medicamento que contiene toxina botulínica tipo A correspondiente a la firma Galderma Argentina S.A.

La maniobra salió a la luz a partir de una denuncia presentada por la propia compañía titular, que alertó sobre la circulación irregular del insumo. Tras adquirir una muestra en el mercado, la empresa constató que se trataba de una falsificación al detectar las siguientes anomalías:

El estuche del empaque estaba rotulado exclusivamente en idioma inglés. No figuraba el logo de la empresa titular. Carecía de la información y el soporte de trazabilidad obligatorio.

El número de lote consignado (P081932) no corresponde a un lote de fabricación válido ni para el mercado argentino ni para el internacional.

Al comprobarse la adulteración, la Anmat dispuso su prohibición absoluta al advertir que resulta imposible garantizar su calidad, eficacia y seguridad, así como verificar si está formulado con ingredientes permitidos para su aplicación en pacientes.

Irregularidades en un alcohol etílico de uso profesional

En paralelo, mediante la disposición 7249/2026, la entidad ordenó el retiro del mercado y la prohibición en todo el país del producto rotulado como Fresh & Clean. Alcohol etílico. Exclusivo uso profesional. Categoría Desinfectante.

La investigación se inició a raíz de una consulta sobre la legitimidad del artículo. Ante esa advertencia, el Departamento de Control de Mercado de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS) citó a la firma elaboradora, FANC S.A., para realizar el reconocimiento técnico del envase.

Aunque en una primera instancia la empresa declaró desconocer la comercialización de ese insumo, posteriormente los apoderados de la firma lo reconocieron como propio y admitieron haberlo fabricado. Finalmente, la Anmat determinó su prohibición por dos motivos centrales:

Falta de registro oficial ante la autoridad sanitaria.

Encuadre de categoría incorrecto: la compañía lo identificaba y comercializaba dentro del rubro de productos domisanitarios (desinfectantes), cuando por su composición de alcohol etílico de graduación 96° corresponde clasificarlo estrictamente como un producto de uso sanitario.