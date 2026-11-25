Mauricio Pellegrino continuará al frente de Lanús durante la próxima temporada, luego de acordar la renovación de su contrato hasta diciembre de 2027. El entrenador y la dirigencia también mantuvieron una reunión para avanzar en la planificación deportiva y el armado del plantel.

Durante el encuentro se abordaron cuestiones vinculadas con la pretemporada y las incorporaciones que buscará el Granate para afrontar un calendario que incluirá el torneo local, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana. El técnico solicitó un refuerzo por línea: un defensor, un volante de juego y un delantero.

Además, Pellegrino pidió que, en caso de producirse alguna salida durante el mercado de pases, el club busque un reemplazante. La intención es sostener una estructura competitiva para afrontar los compromisos de 2027.

El balance de Pellegrino en 2026

El entrenador cerró un año positivo en cuanto a resultados internacionales, con la conquista de la Recopa Sudamericana frente a Flamengo en el estadio Maracaná. Lanús también alcanzó los octavos de final del Apertura y del Clausura, y consiguió la clasificación a la Sudamericana tras finalizar tercero en su grupo de la Libertadores.

En esa última competencia, el equipo quedó eliminado en los octavos de final, mientras que en la Copa Argentina fue despedido en los dieciseisavos ante Instituto. Pese a esos resultados, la dirigencia decidió sostener el proyecto y extender el vínculo del entrenador.

Los números del ciclo

Durante el último año, Pellegrino dirigió 46 partidos oficiales y consiguió 20 victorias, 11 empates y 15 derrotas. Su equipo marcó 52 goles y recibió 48, con una efectividad del 51,4% de los puntos disputados.

Tras la eliminación frente a River por 3 a 1 en los octavos de final del Clausura, el técnico había puesto en duda su continuidad. Finalmente, acordó seguir un año más y ya trabaja junto a la dirigencia en la planificación de la próxima temporada.