José Peluc, referente de La Libertad Avanza (LLA) en San Juan, aseguró que el espacio se prepara para competir con candidatos propios en las elecciones de 2027. En medio de las especulaciones sobre un posible acuerdo con el oficialismo provincial, manifestó su confianza en disputar los comicios sin aliados y consideró que el partido tiene margen para multiplicar su representación en la provincia.

“Nos tenemos que preparar para ir solos. Si somos buenos solos, seguramente nos llaman más seguido, así que hay que prepararse para eso”, afirmó Peluc al ser consultado sobre la estrategia electoral del espacio libertario.

El dirigente sostuvo que la decisión de prepararse para competir sin socios políticos siempre estuvo presente en LLA. “Siempre estuvo tomada. Por eso nunca nos encontró de improviso una elección”, remarcó. Sin embargo, aclaró que, por el momento, no existen conversaciones para avanzar en un eventual acuerdo electoral. “De ahí a que haya alguna conversación, hoy no existe. Veremos más adelante”, señaló en radio Amanecer.

La confianza de Peluc está puesta en el crecimiento que, según considera, puede alcanzar el partido en San Juan. Para explicar su proyección, hizo referencia a la representación actual del espacio y a las posibilidades de ampliar su estructura política.

“Tenemos mucho por ganar, de mínima. Imaginate que hoy tenemos un diputado, tres concejales y dos [...] Es toda la estructura provincial y creemos que eso lo podemos quintuplicar, sin duda, yendo solitos y perdiendo”, expresó.

Además, aseguró que LLA está en condiciones de disputar los primeros lugares de la elección provincial. Su planteo apunta a consolidar una alternativa propia, sin que una alianza con el orreguismo sea una condición necesaria para buscar un mejor resultado electoral.

Peluc separó la gestión de los acuerdos electorales

El referente libertario también buscó diferenciar los acercamientos entre el gobernador Marcelo Orrego y el presidente Javier Milei de la posibilidad de un entendimiento partidario en San Juan. Según sostuvo, el trabajo conjunto entre ambos gobiernos no implica necesariamente que sus espacios compartan una estrategia electoral.

“Una cosa es la cuestión partidaria y política y otra cosa es la gestión. Si queremos confundir gestión con posibilidad de ir juntos, creo que nos equivocamos”, afirmó.

En ese sentido, mencionó diferencias entre LLA y el oficialismo provincial, particularmente en cuestiones vinculadas con la obra pública y los subsidios al transporte. “Siempre he dicho, esas son las diferencias. Lo que pasa es que se enojan cuando lo digo yo”, manifestó.

De todos modos, Peluc no descartó que puedan existir negociaciones más adelante. Incluso, reconoció que en cualquier acuerdo las partes deberían encontrar un punto de equilibrio, aunque sin renunciar por completo a sus posiciones. “Siempre tenés que ceder un poco, pero no todo”, señaló.

Respecto de los plazos para definir la estrategia electoral, el diputado sostuvo que la decisión deberá resolverse antes de fin de año. Así, aunque mantiene abierta la posibilidad de conversaciones futuras, por ahora su postura es preparar al espacio para competir sin aliados.

Peluc tampoco confirmó quién será el candidato a gobernador de LLA en 2027. Aseguró que el nombre se resolverá entre todos los integrantes del espacio y reconoció que hay dirigentes más jóvenes con posibilidades de ocupar ese lugar.

De esta manera, el referente libertario dejó planteada la apuesta electoral de su partido: fortalecer su estructura en San Juan y llegar a 2027 con la posibilidad de competir con candidatos propios, sin depender de un acuerdo con el oficialismo provincial.