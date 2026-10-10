El diputado nacional José Peluc marcó el rumbo político de La Libertad Avanza en San Juan de cara a las elecciones de 2027 y dejó abierta la posibilidad de que el espacio compita sin alianzas. Durante un encuentro por el segundo aniversario del partido en la provincia, el legislador pidió fortalecer la estructura territorial y diferenciarse del Gobierno provincial, aunque aclaró que no deben obstaculizar su gestión. "Debemos prepararnos y trabajar para ir solos en las próximas elecciones", sostuvo.

La reunión se realizó este sábado 10 de octubre en la Quinta Los Amigos, en Rawson, y convocó a militantes, referentes de los 19 departamentos, funcionarios nacionales, legisladores y autoridades provinciales del espacio. El encuentro estuvo encabezado por Peluc, quien analizó el escenario político nacional y provincial y planteó los principales desafíos electorales del partido.

Uno de los ejes centrales de su discurso fue la necesidad de consolidar una estructura partidaria propia en San Juan. En ese sentido, remarcó que la mesa provincial continúa recorriendo las sedes departamentales para fortalecer el vínculo con los referentes locales y ampliar la presencia territorial de La Libertad Avanza.

"Por ahora, el único candidato genuino es Javier Milei. En los departamentos no tenemos ni hay candidatos. Nuestro trabajo tiene que ser llevar las ideas de Javier Milei a cada rincón y lugar de nuestra provincia", expresó el diputado ante los presentes.

La definición de Peluc adquiere relevancia en medio de las discusiones sobre el próximo calendario electoral sanjuanino y la posibilidad de que las elecciones provinciales se adelanten respecto de las nacionales. Frente a ese escenario, el dirigente planteó que La Libertad Avanza debe estar preparada para afrontar los comicios con una estructura propia, sin depender necesariamente de acuerdos con otros espacios políticos.

Militantes, dirigentes y referentes participaron del segundo aniversario de LLA en San Juan.

Peluc marcó diferencias con el Gobierno provincial

Otro de los puntos que abordó el diputado nacional fue la relación con la administración provincial. Peluc sostuvo que La Libertad Avanza no debe obstaculizar la gestión del Gobierno sanjuanino, pero consideró necesario establecer diferencias políticas y de gestión.

Con esa postura, el legislador planteó mantener una identidad partidaria propia, alineada con las políticas del presidente Javier Milei, sin que esto implique necesariamente una confrontación permanente con el Ejecutivo provincial.

La posición expresada durante el encuentro también dejó en evidencia que el espacio libertario busca fortalecer su autonomía política de cara a 2027. Sin embargo, la posibilidad de competir sin alianzas fue presentada como una línea de preparación electoral y no como una decisión definitiva sobre la conformación de las listas.

La Libertad Avanza busca fortalecer su presencia en los 19 departamentos

Durante la celebración, la conducción partidaria también destacó la importancia del trabajo territorial y la organización de la militancia en los distintos departamentos sanjuaninos.

Peluc insistió en que el objetivo inmediato es profundizar la difusión de las propuestas libertarias y consolidar las sedes partidarias, mientras avanza la organización política para los próximos comicios.

En el cierre de su intervención, el diputado convocó a los militantes a sostener sus convicciones, establecer límites claros dentro del espacio y defender el principio de justicia para todos.

De esta manera, el segundo aniversario de La Libertad Avanza en San Juan dejó una definición electoral: el partido buscará consolidar su estructura y prepararse para competir con identidad propia en 2027, mientras mantiene abierta la discusión sobre eventuales alianzas.