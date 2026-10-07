Las pepas son uno de los clásicos de la merienda argentina y tienen al membrillo como uno de sus rellenos más tradicionales. Ahora, una versión proteica propone darle una vuelta a la receta con avena para preparar en casa unas galletitas sencillas y caseras.

La preparación resulta una alternativa para quienes buscan incorporar ingredientes diferentes a las recetas tradicionales sin resignar el sabor característico de las pepas.

Ingredientes

1 taza de avena molida o harina de avena

1 huevo

3 cucharadas de pasta de maní

2 cucharadas de azúcar o el endulzante habitual

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de polvo de hornear

2 a 3 cucharadas de leche

100 gramos de dulce de membrillo

Paso a paso

1. Preparar la masa

Colocar en un bowl el huevo, la pasta de maní, el azúcar y la esencia de vainilla. Mezclar bien hasta integrar todos los ingredientes.

2. Incorporar la avena

Agregar la avena molida y el polvo de hornear. Mezclar y sumar la leche de a poco hasta conseguir una masa blanda, pero que pueda manipularse con las manos.

3. Formar las pepas

Tomar pequeñas porciones de masa y formar bolitas. Colocarlas sobre una placa para horno previamente aceitada o cubierta con papel manteca.

4. Hacer el clásico huequito

Con el dedo o con el mango de una cuchara, presionar suavemente el centro de cada bolita hasta formar una pequeña cavidad.

5. Agregar el membrillo

Pisar los 100 gramos de dulce de membrillo con unas gotas de agua caliente hasta obtener una textura cremosa. Colocar una pequeña cantidad en el centro de cada pepa.

6. Llevar al horno

Precalentar el horno a 180 °C y cocinar las pepas durante 10 a 15 minutos, hasta que estén apenas doradas.

Una vez listas, dejarlas enfriar unos minutos antes de retirarlas de la placa.

El truco para que la masa quede bien

Si la preparación queda demasiado seca, se puede incorporar una cucharada más de leche. En cambio, si queda demasiado húmeda y resulta difícil de moldear, conviene agregar un poco más de avena.

También es posible reemplazar el membrillo por dulce de batata o una mermelada espesa. Para aumentar el aporte de proteínas, la receta permite sumar dos cucharadas de leche en polvo a la masa.

Cómo conservarlas

Una vez frías, las pepas pueden guardarse en un recipiente hermético para mantenerlas en buenas condiciones durante varios días.