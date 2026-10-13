La pérdida auditiva puede aparecer en cualquier etapa de la vida; detectarla a tiempo es fundamental. En Salud & Bienestar, el doctor Orlando Rodríguez, otorrinolaringólogo, explicó que sordera, hipoacusia y pérdida auditiva son distintas maneras de referirse a una disminución de la audición.

“Se puede presentar en cualquier momento de la vida”, señaló el especialista.

En los recién nacidos, las causas pueden estar vinculadas con situaciones ocurridas durante el embarazo o al nacer. En adolescentes y adultos jóvenes pueden aparecer pérdidas de origen genético, mientras que en los adultos son frecuentes las relacionadas con el envejecimiento de la función auditiva.

Señales que no hay que ignorar

Rodríguez remarcó que los controles permiten detectar alteraciones. En los recién nacidos se realizan estudios de detección auditiva y, durante la infancia, una señal de alerta puede ser el retraso en la adquisición del lenguaje.

Dr. Orlando Rodríguez, otorrinolaringólogo.

En los adultos, las manifestaciones suelen aparecer de manera paulatina: pedir que les hablen más fuerte o con mayor claridad, aumentar el volumen del televisor o de los auriculares, solicitar que les repitan lo dicho o tener dificultades para conversar en lugares ruidosos. Incluso, algunos pacientes expresan que escuchan, pero no logran entender las palabras.

Ante estos cambios, la consulta comienza con el relato del paciente, la revisión de ambos oídos y la evaluación de su anatomía. Luego se indican estudios auditivos para determinar el nivel de audición y la capacidad para comprender la palabra.

Prevención, tratamiento e inclusión

Entre los factores prevenibles, el especialista destacó la exposición prolongada a sonidos fuertes. También mencionó infecciones del oído y determinados medicamentos que pueden afectar la audición. Por eso, aconsejó realizar controles cuando una persona está expuesta a situaciones que puedan comprometerla.

“La consulta temprana es primordial porque una consulta temprana y una intervención temprana es quien nos va a evitar las secuelas de la pérdida auditiva”, afirmó Rodríguez.

Como medida concreta, recomendó utilizar protección auditiva en ambientes ruidosos y evitar la exposición a sonidos fuertes.

Cuando existe un diagnóstico, las alternativas dependen del grado de pérdida. El tratamiento puede comenzar con audífonos, que se calibran según el nivel auditivo para favorecer una comunicación confortable. En cuadros de mayor gravedad, o cuando los audífonos dejan de brindar una respuesta suficiente, existen implantes auditivos.

En el marco del Día Nacional de las Personas Sordas, Rodríguez también puso el acento en la inclusión. Explicó que la fecha busca visibilizar los derechos de las personas sordas y promover su participación social. “Son personas que tienen derechos como todos”, sostuvo.

El mensaje central es no naturalizar las dificultades para escuchar ni esperar a que interfieran en la vida cotidiana. Detectar cambios, protegerse frente al ruido y consultar oportunamente permite cuidar una función esencial para comunicarse, vincularse y mantener la autonomía.

Dato

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