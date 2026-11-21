El interés de los jóvenes por conocer las oportunidades que ofrece la minería en San Juan fue uno de los temas destacados durante la Fiesta Nacional del Sol 2026. El ministro de Minería, Juan Pablo Perea, pasó por el stand de GRUPO HUARPE y dialogó sobre la participación de estudiantes en el FNS Forum y la importancia de acercarles información para que puedan proyectar su futuro en la actividad.

Durante la entrevista, el funcionario destacó la presencia de alrededor de 800 jóvenes en una actividad realizada en el Teatro del Bicentenario. Allí, los estudiantes participaron con preguntas y buscaron conocer cómo pueden formar parte de la industria minera. "Ver a cientos de chicos en el Teatro del Bicentenario preguntando y participando, y ver ese interés de quienes están buscando una profesión, un oficio o incluso desarrollar un emprendimiento para ofrecer sus servicios a la minería, es muy importante", expresó.

Perea contó que una pregunta de un joven de 18 años permitió advertir la necesidad de ampliar la información sobre las posibilidades que ofrece el sector. El estudiante quería saber si era necesario estudiar Ingeniería en Minas para poder trabajar en minería.

A partir de esa inquietud, el ministro remarcó que se trata de una industria que necesita personas con distintas formaciones y conocimientos. "La minería es una industria que es transversal a todas las profesiones y a todos los oficios", sostuvo.

Los jóvenes y las oportunidades de la minería

Para Perea, acercar la actividad a las nuevas generaciones es fundamental, especialmente porque muchos estudiantes están en una etapa en la que deben elegir una carrera, aprender un oficio o pensar en desarrollar un emprendimiento propio.

En ese sentido, consideró necesario mostrarles que existen diferentes maneras de vincularse con la minería, más allá de las profesiones directamente relacionadas con la extracción de minerales. "Los jóvenes son los protagonistas del futuro de la provincia", afirmó.

El funcionario también valoró la participación de los estudiantes y destacó la responsabilidad de los distintos sectores de generar herramientas para que puedan conocer las oportunidades laborales y productivas que existen en San Juan. "Creo que desde todos los sectores somos responsables del futuro de esos chicos", expresó, al referirse a la importancia de acompañarlos en el momento de tomar decisiones sobre su formación.

El desafío de acercar la minería a las nuevas generaciones

Perea explicó que el acercamiento de los jóvenes forma parte de los objetivos del FNS Forum, una propuesta que acompaña la Fiesta Nacional del Sol y busca mostrar el presente productivo de San Juan y hacia dónde quiere avanzar la provincia.

En esta edición también se realizó el Sunset, una actividad pensada especialmente para las nuevas generaciones. Según explicó el ministro, la intención es que quienes hoy están definiendo su futuro puedan conocer una industria que tendrá un papel importante en los próximos años.

El funcionario recordó que, cuando comenzó el desarrollo de Veladero hace aproximadamente 21 años, encontrar información sobre cómo participar de la actividad no era sencillo. Por eso, consideró que uno de los cambios necesarios es facilitar ese acceso y mostrar el abanico de posibilidades laborales y profesionales.

Al valorar la participación de los estudiantes, Perea destacó el interés por aprender y conocer de cerca el sector. "Es un honor que quieran aprender y nos tomen como guía", expresó durante su paso por el stand de GRUPO HUARPE.