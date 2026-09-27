El ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, se reunió el viernes pasado con Norma Ramiro, directora de Asuntos Corporativos de Vicuña y recientemente designada presidenta de Women in Mining Argentina (WIM), para analizar los desafíos que tendrá por delante la organización durante su nueva etapa de conducción.

Según informó el propio ministro a través de sus redes sociales, durante el encuentro hablaron de educación minera, formación de jóvenes, participación de mujeres, desarrollo de proveedores y del aporte de la tecnología y las disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemática) para generar nuevas oportunidades dentro de la industria.

El encuentro se produce pocos días después de la renovación de autoridades de WIM Argentina, que eligió a Ramiro para conducir la organización durante el período 2026-2028. La elección se realizó con la participación de las 45 empresas que integran la entidad.

Una agenda que amplía el foco

La nueva conducción de WIM tendrá entre sus ejes la inclusión y permanencia de las mujeres en la minería, el desarrollo profesional y el acceso al liderazgo, además de la formación de jóvenes talentos y el fortalecimiento de la presencia federal. La propia organización también planteó el acompañamiento territorial como parte de su agenda para los próximos dos años.

En ese marco, la reunión con Perea incorporó otros dos asuntos directamente vinculados al crecimiento minero de San Juan: la formación de nuevos trabajadores y el desarrollo de proveedores locales.

El tema de la participación femenina, en tanto, ya había tenido un lugar central durante la Expo Minera San Juan 2026. En ese encuentro, la entonces presidenta de WIM, Laura Hernández, informó que la participación de mujeres en la minería había alcanzado el 12,7%, frente al 5% que había señalado para 2020. La dirigente planteó entonces que el crecimiento debía continuar y que era necesario fortalecer el liderazgo femenino.

Ramiro, de Vicuña al frente de WIM

Ramiro llegó a Vicuña en octubre de 2025 para ocupar la Dirección de Asuntos Corporativos de la compañía que desarrolla los proyectos Josemaría y Filo del Sol. Antes había desarrollado durante 23 años su carrera en la Comisión Australiana de Comercio e Inversión (Austrade), donde trabajó con empresas y misiones comerciales vinculadas a distintos sectores productivos.

Su llegada a la presidencia de WIM coloca a una representante de uno de los principales proyectos mineros que avanzan en San Juan al frente de una organización que nuclea a compañías y referentes de distintos puntos de la actividad.

En paralelo, Vicuña también viene desarrollando una agenda vinculada a educación y capacidades locales. En agosto, la empresa firmó junto a Banco San Juan y Fundación Banco San Juan un acuerdo marco para impulsar programas de formación y educación destinados a comunidades de Jáchal e Iglesia.

Tecnología y proveedores

La publicación de Perea también puso el foco en dos cuestiones que ganan peso a medida que avanza el desarrollo de nuevos proyectos: la incorporación de tecnología y la preparación de proveedores y trabajadores para una industria que demandará nuevas capacidades.

El ministro señaló que el desafío pasa por acercar la minería a las nuevas generaciones y generar oportunidades para jóvenes, mujeres y empresas locales.

Por ahora, la reunión no incluyó anuncios sobre nuevos convenios ni programas específicos. El encuentro funcionó como una primera instancia de diálogo entre el Gobierno provincial y la nueva conducción de WIM Argentina, con una agenda que combina participación femenina, formación, proveedores y tecnología.