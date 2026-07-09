La investigación judicial que involucra a Jesica Cirio y a su exesposo, Martín Insaurralde, dio un nuevo paso este martes con la apertura y peritaje del teléfono celular de la conductora. Peritos de Gendarmería Nacional realizaron una extracción forense del contenido del dispositivo, que ahora será analizado en busca de material vinculado con los videos en los que se observan miles de dólares ocultos en un vestidor atribuido a la vivienda que ambos compartían.

El procedimiento se llevó a cabo luego de que Cirio entregara voluntariamente su teléfono, junto con la clave de acceso, a través de su abogado Claudio Caffarello. La diligencia fue ordenada por el juez federal subrogante de Lomas de Zamora, Luis Armella, y contó con la presencia de peritos de todas las partes involucradas en la causa.

Los especialistas realizaron una copia forense de toda la información almacenada en el dispositivo, que quedará preservada para su análisis. El principal objetivo es localizar los videos originales en los que la conductora aparece mostrando fajos de dólares guardados en bolsas selladas, cajones y distintos sectores de un vestidor, imágenes que fueron difundidas públicamente semanas atrás y que pasaron a formar parte del expediente judicial.

Además de esas grabaciones, los investigadores buscarán fotografías, videos, conversaciones, documentos y cualquier otro archivo digital que pueda tener relación con la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en la que también está imputado el exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.

La causa tomó un fuerte impulso tras la difusión de los videos en los que se observan importantes sumas de dinero en efectivo. A partir de ese material, la Justicia ordenó allanamientos en inmuebles vinculados a Cirio y a su exmarido, además de inspecciones para determinar si las imágenes fueron registradas en la vivienda ubicada en el country Fincas de San Vicente.

La defensa de la conductora sostiene que las imágenes fueron obtenidas de manera ilegal y denunció que desde hace más de un año es víctima de un intento de extorsión. También afirmó que los videos presentan cortes y posibles manipulaciones digitales, argumentos que serán evaluados durante las pericias ordenadas por la Justicia.

En paralelo, los investigadores también intentarán establecer cuándo fueron filmados los videos, desde qué dispositivo se registraron y si el teléfono peritado conserva los archivos originales o evidencia que permita reconstruir su origen. Esa información será clave para determinar el valor probatorio del material dentro del expediente.

El análisis del contenido extraído demandará varios días y sus resultados serán incorporados a la causa que instruye el juez Luis Armella, en una investigación que continúa reuniendo pruebas para esclarecer el origen del patrimonio atribuido a Insaurralde y el eventual rol que pudo haber tenido Jesica Cirio.