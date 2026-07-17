Aunque muchas personas los confunden con mascotas, los perros de asistencia cumplen una función fundamental para personas con distintas discapacidades o condiciones de salud, por lo que cuentan con una protección legal específica en Argentina.

La Ley Nacional 26.858 garantiza el derecho de las personas usuarias de perros de asistencia a ingresar y permanecer junto a ellos en espacios públicos, establecimientos privados de acceso público y medios de transporte, sin que se les pueda impedir el ingreso por la presencia del animal.

El conductista canino Roberto Bastianelli explicó que este beneficio alcanza únicamente a los perros de asistencia debidamente entrenados y certificados, no a los llamados perros de apoyo emocional.

“Son dos categorías totalmente distintas. El perro de apoyo emocional brinda compañía y bienestar, pero no está contemplado como perro de asistencia por la ley”, aclaró.

Los perros de asistencia reciben un entrenamiento específico para ayudar a personas con ataques de pánico, trastornos psiquiátricos, discapacidades físicas, alteraciones sensoriales o enfermedades que requieren una intervención inmediata del animal.

Gracias a esa preparación, pueden acompañar a sus usuarios incluso en aviones, hospitales, hoteles, restaurantes, comercios y otros lugares donde normalmente no se permite el ingreso de mascotas.

La normativa busca garantizar la autonomía, la seguridad y la inclusión de quienes dependen de estos animales para desarrollar su vida cotidiana, reconociéndolos como una herramienta de asistencia y no simplemente como una compañía.