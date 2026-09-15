Las ferreterías de San Juan todavía no registran un aumento significativo en la venta de membranas e impermeabilizantes, pese a la preocupación por una primavera y un verano con mayor presencia de lluvias. Desde el sector atribuyeron la falta de compras al deterioro del poder adquisitivo: acondicionar por completo el techo de una vivienda de unos 100 metros cuadrados puede rondar o superar $1.000.000 entre materiales y mano de obra.

Juan Janaval, presidente de la Cámara de Ferreteros de San Juan, confirmó a DIARIO HUARPE que hubo algo más de movimiento, aunque lejos de una demanda extraordinaria. “Se ha movido un poco más, pero seguimos muy estables”, explicó.

Según señaló, mientras los hogares con mayor capacidad económica pueden anticiparse y realizar tareas de mantenimiento, muchas familias postergan esos trabajos frente a gastos considerados prioritarios.

“Ahora no están pensando en cambiar la membrana. La gente va arreglando sobre el pucho, a medida que van pasando las cosas”, afirmó.

Esa situación también modificó la forma de enfrentar posibles filtraciones. En lugar de impermeabilizar completamente los techos, algunos hogares recurren a reparaciones puntuales con nylon, chapas, cemento, palos o clavos.

“La gente más humilde se da vuelta con un nylon”, resumió Janaval.

Cuánto cuesta impermeabilizar un techo

El costo de los materiales permite dimensionar el problema. De acuerdo con los valores relevados por la Cámara de Ferreteros, un rollo de membrana de 10 metros cuesta actualmente entre $30.000 y $70.000, según su calidad. Una alternativa de gama media se ubica alrededor de los $50.000.

Para cubrir una vivienda de aproximadamente 100 metros cuadrados pueden requerirse entre 11 y 12 rollos. El cálculo contempla además superposiciones, cortes, uniones, bordes, caídas de agua y sectores próximos a tanques o cornisas.

De esta manera, solo la membrana puede demandar entre unos $330.000 y más de $800.000. A eso debe sumarse la mano de obra, cuyo costo, según Janaval, puede alcanzar un monto similar al de los materiales, dependiendo del estado del techo y de las tareas necesarias.

Por eso, una impermeabilización integral puede alcanzar o superar $1.000.000.

“Hoy el poder adquisitivo de la gente es complicado”, sostuvo el referente del sector.

Qué revisar antes de las lluvias

Frente a la dificultad de afrontar una reparación integral, desde el sector recomendaron realizar al menos tareas preventivas antes de las primeras lluvias fuertes.

Entre las principales medidas aparecen limpiar los techos, destapar canaletas y cañerías, verificar las bajadas de agua y revisar posibles grietas o sectores deteriorados.

Janaval advirtió que esperar hasta que aparezca una filtración puede terminar encareciendo la reparación. Si el agua atraviesa una losa, después será necesario esperar que se seque, reparar las grietas, impermeabilizar nuevamente y, en algunos casos, volver a pintar el interior de la vivienda.

Por ahora, pese a la preocupación por las lluvias, esa necesidad preventiva todavía no se tradujo en un salto de las ventas en las ferreterías sanjuaninas.