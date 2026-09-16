El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, volvió a referirse al posible regreso de Argentina al Programa de Exención de Visado, conocido como Visa Waiver Program. El diplomático sostuvo que los argentinos que viajen por turismo o negocios y cumplan con las normas deberían poder ingresar a Estados Unidos sin tramitar una visa tradicional.

“Los argentinos que viajan de buena fe, cumplen las reglas y vienen por turismo o negocios deberían poder ingresar a Estados Unidos sin visa”, expresó Lamelas en un mensaje publicado este miércoles en sus redes sociales.

El embajador explicó que está trabajando para que Argentina vuelva a formar parte del programa estadounidense, que permite a ciudadanos de países participantes viajar por períodos cortos por turismo o negocios sin obtener previamente una visa consular.

Por ahora, la visa sigue siendo necesaria

El planteo de Lamelas no implica que los argentinos puedan ingresar actualmente a Estados Unidos sin visa. La reincorporación al Visa Waiver requiere que Argentina cumpla una serie de condiciones y que el proceso sea aprobado por las autoridades estadounidenses.

El diplomático ya había señalado que uno de los requisitos es contar con sistemas que permitan transmitir información a Estados Unidos de manera inmediata sobre personas consideradas sospechosas. En agosto, además, había asegurado que trabajaría para que Argentina recupere el beneficio antes de finalizar su gestión como embajador.

Una visa es un privilegio

En su nuevo mensaje, Lamelas también remarcó que el acceso a Estados Unidos está sujeto a las leyes de ese país.

“Una visa es un privilegio”, afirmó, y señaló que cada caso se determina de acuerdo con la legislación estadounidense y teniendo en cuenta cuestiones vinculadas con la seguridad nacional y la política exterior.

El embajador mencionó además el movimiento de argentinos hacia Estados Unidos. Según los datos que difundió, 687.444 argentinos viajaron a ese país durante 2024, mientras que se estima que alrededor de 290.000 argentinos viven actualmente allí. Entre los destinos más elegidos aparecen Miami, Orlando, Nueva York y Washington D.C.

Argentina ya tuvo el beneficio

Argentina formó parte del Visa Waiver Program durante la década de 1990, pero perdió ese beneficio después de la crisis económica de 2001. Desde entonces, los argentinos deben tramitar una visa para ingresar a Estados Unidos, de acuerdo con el tipo de viaje y las condiciones correspondientes.

El objetivo planteado ahora por Lamelas es que Argentina vuelva a incorporarse al programa. Para eso, todavía debe avanzar el proceso y cumplirse los requisitos establecidos por las autoridades estadounidenses.