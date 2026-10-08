El precio del petróleo volvió a subir con fuerza este jueves y reavivó la preocupación por una posible escasez global de crudo. El barril de Brent, referencia internacional, llegó a cotizar a US$105,37, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), utilizado como referencia en Estados Unidos, se ubicó por encima de los US$90 después de registrar un incremento cercano al 5% respecto del cierre anterior.

La nueva escalada se produce después de que el Brent hubiera alcanzado recientemente los US$100 por barril. El mercado vuelve a estar condicionado por el conflicto en Medio Oriente y por el riesgo de que nuevas interrupciones afecten el flujo internacional de petróleo.

El salto del precio también impactó sobre los mercados financieros. Las principales bolsas europeas operaban en terreno negativo y Wall Street anticipaba una jornada complicada. En Asia, las principales plazas cerraron con pérdidas de hasta el 1,7%.

El estrecho de Ormuz, en el centro de la preocupación

Uno de los principales focos de tensión está ubicado en el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el transporte mundial de crudo. Durante los últimos días se intensificaron los ataques contra buques petroleros que atraviesan esa zona, aumentando el temor de los operadores a que el conflicto termine afectando de manera más profunda el suministro energético.

Por ese paso marítimo circulaba antes de la guerra alrededor del 20% del petróleo mundial, por lo que cualquier interrupción prolongada puede generar fuertes movimientos en los precios internacionales.

Este jueves, además, se reportó que varios proyectiles impactaron contra un buque frente a las costas de Catar, según información del organismo británico de monitoreo marítimo UKMTO.

También preocupa la producción de Estados Unidos

A la tensión en Medio Oriente se sumó otro factor. El avance del huracán Isaías sobre el Golfo de México llevó a productores estadounidenses de petróleo y gas a reducir parte de sus operaciones offshore.

La región concentra cerca del 15% de la producción anual de crudo de Estados Unidos, por lo que la interrupción de actividades agrega presión sobre un mercado que ya se encuentra condicionado por la situación internacional.

El escenario genera además preocupación por su impacto sobre la inflación mundial. Un petróleo más caro eleva los costos de transporte y energía y puede trasladarse a los precios de numerosos productos y servicios.

Los mercados siguen las próximas decisiones

La evolución del conflicto será determinante para saber si el actual repunte del crudo se consolida. Los operadores siguen de cerca cualquier señal que pueda anticipar nuevas interrupciones de las exportaciones desde Medio Oriente.

Mientras tanto, los países de la Agencia Internacional de la Energía avanzaron en la liberación de reservas de petróleo y dieron prioridad a las existencias de diésel, ante la escasez que se registra en esos mercados.

Con el Brent nuevamente por encima de los US$105, el temor ya no está centrado solamente en cuánto puede subir el petróleo, sino también en cuánto tiempo podrían mantenerse las restricciones sobre el suministro mundial.