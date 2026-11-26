El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto pidió interpelar al canciller Pablo Quirno por sus declaraciones sobre las elecciones presidenciales de Brasil y la relación bilateral con ese país. El planteo fue realizado durante la sesión de este jueves 26 de noviembre en la Cámara de Diputados, pero no consiguió los votos necesarios para avanzar.

El legislador de Encuentro Federal cuestionó duramente al funcionario y lo calificó como “el peor canciller de la historia argentina”. Además, advirtió que sus dichos podrían profundizar la crisis diplomática con Brasil y afectar el proceso de integración económica dentro del Mercosur.

Las críticas por las declaraciones sobre Lula

El reclamo de Pichetto estuvo relacionado con una entrevista televisiva en la que Quirno puso en duda aspectos del proceso electoral que consagró a Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil. “Hubo situaciones dentro del proceso electoral que ponían de alguna manera en duda toda la situación”, había expresado el canciller en el programa de Mirtha Legrand.

A partir de esas declaraciones, el diputado sostuvo que el Gobierno argentino profundizó el conflicto con el país vecino. “Clavamos el último clavo en el ataúd en el proceso de integración económica con Brasil”, afirmó durante su intervención en el recinto.

El pedido de interpelación en Diputados

Pichetto formalizó su planteo para que Quirno concurra al Congreso a dar explicaciones sobre sus declaraciones. “Voy a plantear un pedido de interpelación al señor canciller Quirno para que venga a dar explicaciones de lo que acaba de hacer”, expresó.

El presidente de la Cámara, Martín Menem, le respondió que no podía avanzar con el pedido porque no había un proyecto presentado formalmente. “Preséntelo por mesa de entrada”, le indicó, aunque Pichetto insistió en que quería que el recinto votara la interpelación.

La votación y la tensión con Brasil

Finalmente, después de la intervención de otros legisladores, la Cámara votó el pedido de interpelación. La moción consiguió mayoría, pero no alcanzó los tres cuartos de los votos requeridos para ser aprobada.

La controversia se produjo en medio de un deterioro del vínculo diplomático entre Argentina y Brasil. Desde Brasilia informaron que el embajador Julio Bitelli no volverá a sus funciones en Buenos Aires y que el presidente Javier Milei no será invitado a la ceremonia de asunción del nuevo mandato de Lula.