A más de un año de las elecciones presidenciales de 2027, el escenario político argentino comienza a mostrar los primeros movimientos de cara a una nueva disputa por la Casa Rosada. En ese contexto, el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto aseguró que la vicepresidenta Victoria Villarruel prepara un espacio político propio y que competiría por fuera de La Libertad Avanza.

Durante una entrevista con Futurock, el legislador sostuvo que Villarruel buscaría construir una alternativa destinada a captar a un sector del electorado diferente al que actualmente acompaña al presidente Javier Milei.

Según el análisis de Pichetto, la vicepresidenta podría apuntar especialmente a un votante de perfil nacionalista y católico, además de sectores con vínculos con las Fuerzas Armadas. Se trata, de acuerdo con su interpretación, de un segmento que durante los primeros tiempos de la gestión libertaria acompañó políticamente al actual Gobierno.

Pichetto anticipó una oposición más coordinada

El diputado también analizó cómo podría configurarse el escenario electoral de cara al próximo año y consideró que La Libertad Avanza deberá enfrentar a una oposición con mayores niveles de coordinación.

En ese sentido, planteó la posibilidad de una "fórmula integrada" entre diferentes espacios políticos. Entre los sectores que mencionó aparecen dirigentes del radicalismo críticos del Gobierno y referentes de la Democracia Cristiana.

Al ser consultado sobre quién podría encabezar el peronismo, Pichetto evitó respaldar una candidatura concreta y puso el foco en la necesidad de construir una alternativa común.

"Soy uno más de los que creen que hay que hacer aportes para la unidad y trabajar en un proyecto común", afirmó.

Qué dijo sobre Patricia Bullrich y el PRO

Pichetto también se refirió a la posibilidad de que Patricia Bullrich sea candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, una alternativa que la ministra de Seguridad no descartó públicamente.

El diputado, sin embargo, consideró que esa candidatura no tendría lugar y afirmó que el PRO impulsaría otras alternativas.

"No hay lugar para Bullrich porque la Ciudad no se la van a dar", sostuvo.

Además, mencionó a Diego Santilli y Pilar Ramírez como posibles integrantes de una fórmula porteña, a quienes definió como dirigentes de confianza.

Las declaraciones se conocieron pocos días después de que Bullrich también opinara sobre el futuro político de Villarruel. La ministra dejó entrever que la vicepresidenta estaría avanzando en un proyecto diferente al oficialismo.

"Ella ya decidió ser parte de un proyecto distinto. No lo dijo, pero se nota; parece que está armando algo", afirmó Bullrich.