Piden 14 años de cárcel al acusado de abusar a una sanjuanina con discapacidad

Este martes, la Unidad Fiscal de Investigación ANIVI elevará a juicio una causa penal de alta gravedad. El fiscal Mariano Juárez Prieto, quien actualmente se desempeña en la unidad de delitos de estafas, solicitó que el acusado sea condenado a la pena de 14 años de prisión efectiva.

El imputado es Mario Paco Ibarra, un albañil de nacionalidad boliviana que reside en la localidad de Luján de Cuyo, Mendoza. La acusación formal es por el delito de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una joven sanjuanina de 23 años que presenta un cuadro de retraso mental moderado y epilepsia.

La reconstrucción de los hechos indica que el contacto entre ambos comenzó a principios del año 2025 a través de TikTok, donde el hombre operaba bajo el seudónimo de Pakito. Luego de mantener conversaciones por la plataforma WhatsApp, el sujeto viajó a San Juan el cinco de abril de 2025.

La familia de la mujer, sin sospechar de sus intenciones, le brindó alojamiento en su propia vivienda. El incidente denunciado ocurrió al día siguiente, el domingo seis de abril. Tras una salida al Parque de Mayo, el agresor habría trasladado a la joven hasta un hotel alojamiento céntrico donde, en la habitación 22, se produjo el ataque.

Durante el proceso de investigación, la víctima brindó su testimonio mediante el sistema de videograbación. En dicha instancia, la joven describió la violencia del encuentro y declaró que "Me tiró en la cama y yo no lo quería hacer. Le decía que no quería estar ahí y me obligó" según consta en el expediente. Una profesional del área analizó este relato y determinó que el testimonio es consistente y mantiene una coherencia sólida.

Por su parte, la defensa técnica liderada por Sandra Leveque plantea una teoría del caso basada en que las relaciones íntimas fueron consentidas. Sin embargo, diversas pericias psiquiátricas y psicopedagógicas contradicen esta postura.

Los informes médicos, realizados incluso por profesionales de la propia defensa, dictaminaron que la joven tiene sus capacidades cognitivas afectadas por su patología de base y presenta una marcada inmadurez emocional. Los expertos concluyeron que la mujer no tiene el grado de madurez suficiente para otorgar un consentimiento autónomo y libre en el ámbito sexual.

El impacto del hecho en la salud mental de la víctima es significativo. Los informes psicológicos certificaron que la joven atraviesa un Trastorno de Estrés Postraumático y presenta cuadros de angustia al recordar lo sucedido, sumado a sueños recurrentes con el ataque.

Al momento de solicitar los 14 años de cárcel, el Ministerio Público Fiscal valoró la extensión del daño causado y los antecedentes del imputado, quien ya contaba con una condena previa en suspenso por amenazas coactivas y simples. Mario Paco Ibarra llega a esta instancia judicial bajo el régimen de prisión preventiva.