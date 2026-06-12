En el marco de la organización de los actos patrios de junio como el de la Promesa a la Bandera, el Ministerio de Educación de San Juan dio una recomendación directa a todas las instituciones escolares de la provincia: priorizar la participación de los alumnos por sobre los requerimientos materiales o económicos. La ministra Silvia Fuentes puso especial énfasis en la promesa de lealtad a la bandera, un evento central para los estudiantes de primaria, instando a que los festejos no se conviertan en una carga financiera para las familias.

Respecto a este acto tan significativo, Fuentes fue contundente al solicitar moderación en los preparativos.

“Le hemos pedido a todas las escuelas que tengan cautela en los pedidos que se hacen, en que los chicos puedan realizar este acto que es tan bonito para la patria, dentro de las posibilidades y los recursos que se tengan dentro de la escuela”, expresó la funcionaria a DIARIO HUARPE.

De esta manera, el Gobierno busca garantizar que ningún niño quede excluido de la ceremonia por falta de medios económicos.

Organización y ahorro de recursos

Para optimizar esfuerzos y recursos, la cartera educativa está trabajando en coordinación con los gobiernos locales. Según detalló la ministra, “hay muchas municipalidades que han utilizado el recurso de hacerlo más conjunto, estaremos acompañando todos esos actos”. Esta modalidad de actos centralizados por departamentos permite unificar gastos logísticos, aunque Fuentes aclaró que se mantendrán “muchísimos actos en cada una de las escuelas de San Juan, donde se rinde homenaje a la patria”.

La agenda protocolar también incluye la participación de la provincia en el aniversario de la Fundación de San Juan. La ministra confirmó que el Ministerio acompañará las actividades de la Municipalidad de la Capital el próximo 13 de junio, incluyendo la gala y los actos centrales, donde participarán alumnos convocados de los cuerpos de bandera.

Innovación pedagógica y autoevaluación

Más allá de lo protocolar, Fuentes destacó los avances en el programa de alfabetización "Comprendo y Aprendo", que recientemente sumó una jornada de capacitación para directivos sobre autoevaluación. El objetivo es revisar si los métodos actuales de enseñanza están preparando a los estudiantes para los desafíos venideros.

“Tenemos que formar en la autoevaluación, en cómo evaluamos y si esas herramientas que utilizamos para evaluar son realmente las que nos están dando resultados. Estamos preparando a nuestros estudiantes para el mundo del futuro”, explicó la titular de Educación.

Según Fuentes, este proceso de trabajo se enfoca en la fluidez lectora y requiere la implementación de nuevas herramientas pedagógicas que se alejan de los esquemas tradicionales para asegurar que la escuela brinde las respuestas necesarias en el contexto actual.