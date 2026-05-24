Una campaña solidaria se puso en marcha en las últimas horas en San Juan para conseguir al menos diez dadores de sangre para Melani Desseff, una joven de 23 años que se encuentra internada en estado crítico tras sufrir un violento accidente de tránsito en el departamento Rivadavia.

La joven, estudiante de Enfermería y madre de una niña de 4 años, permanece en terapia intensiva del Hospital Rawson, donde lucha por su vida luego de haber sufrido graves heridas como consecuencia del siniestro ocurrido el jueves por la mañana en la zona de La Bebida.

El hecho tuvo lugar en la intersección de Avenida Ignacio de la Roza y calle Morón, donde Desseff circulaba a bordo de una motocicleta 110cc cuando fue impactada por un automóvil Chevrolet Corsa. Producto del fuerte choque, la joven sufrió una fractura expuesta de tibia y peroné en su pierna izquierda, además de politraumatismos y una significativa pérdida de sangre.

Debido a su delicado estado de salud, familiares y allegados iniciaron una convocatoria a través de redes sociales para conseguir donantes de los grupos A+, A-, 0+ y 0-, fundamentales para su tratamiento y recuperación.

En tanto, el conductor del vehículo, identificado como Guillermo Mora, de 27 años, fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó resultado positivo con 0,96 gramos de alcohol por litro de sangre. La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Investigación, que avanza en la investigación para determinar responsabilidades.

Mientras tanto, el pedido de ayuda se multiplica entre la comunidad sanjuanina, apelando a la solidaridad para asistir a la joven en un momento crítico y con la esperanza de lograr su recuperación.