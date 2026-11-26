La Dirección de Patrimonio Cultural de San Juan pidió a los turistas no ingresar a la Pampa del Leoncito, en Calingasta, debido a las condiciones en las que quedó el terreno después de las últimas lluvias. El organismo informó que hay sectores con agua y otros húmedos, por lo que recomendó evitar el tránsito para no dejar huellas en su delicado suelo arcilloso.

El comunicado oficial fue difundido este jueves 26 de noviembre bajo el mensaje de “cuidar, preservar y respetar” este espacio natural. La advertencia cobra relevancia por el antecedente de una camioneta que ingresó a un sector prohibido de la reserva, provocó daños ambientales y derivó en una multa millonaria para sus ocupantes.

El pedido de Patrimonio Cultural tras las lluvias

Desde el organismo explicaron que las precipitaciones registradas en Calingasta dejaron distintas zonas de la Pampa del Leoncito con acumulación de agua y humedad. Por ese motivo, solicitaron a los visitantes que no ingresen mientras persistan esas condiciones.

El suelo arcilloso de este paisaje es especialmente delicado y puede conservar durante décadas las marcas que dejan los vehículos. La recomendación oficial es evitar el tránsito cuando la superficie está mojada y respetar las restricciones para prevenir nuevos daños.

El antecedente de la camioneta que dañó la Pampa del Leoncito

El 8 de agosto de 2026, un médico mendocino identificado como Agustín Añó ingresó con una camioneta Toyota Hilux a un sector prohibido de la reserva, acompañado por Pablo Abraham. Ambos recorrieron aproximadamente 1,5 kilómetros por la planicie y el vehículo quedó empantanado en el terreno arcilloso, donde permaneció durante 27 días.

La camioneta estuvo bajo custodia de Gendarmería Nacional hasta que una disposición judicial autorizó su retiro el 4 de septiembre. Los intentos por sacarla también provocaron daños adicionales, ya que se utilizaron elementos que terminaron enterrados en el suelo y se habrían generado nuevas marcas con el paso de una motocicleta.

Un relevamiento de especialistas detectó surcos de hasta ocho centímetros de profundidad. Según ese informe, las huellas generadas por el paso de la camioneta podrían demorar alrededor de 80 años en revertirse naturalmente.

La multa millonaria y la apelación

Por el episodio, el juez de Paz de Calingasta, Andrés Troche, aplicó una sanción económica a Añó y Abraham, en el marco de la Ley Provincial 571-F, que protege los monumentos y sitios naturales e históricos de San Juan. La multa informada por La Nación ascendió a $9.231.440 y fue apelada por los dos involucrados.

El monto se calculó sobre la base de 16 sueldos del escalafón administrativo mínimo de la administración pública provincial, con una penalidad de aproximadamente $4,3 millones para cada uno. El expediente fue elevado a la Cámara de Apelaciones, que deberá revisar la medida y resolver el planteo de los sancionados.

El nuevo pedido de Patrimonio Cultural apunta a evitar que las condiciones de humedad del terreno provoquen más marcas en la superficie del Barreal Blanco. La indicación para los turistas es no ingresar y respetar las recomendaciones oficiales hasta que las condiciones permitan preservar el lugar.